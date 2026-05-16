Vicenza-Benevento 1-4: Lamesta e Salvemini danno spettacolo al Menti, Supercoppa di Serie C ai campani

Bastava un pareggio al Vicenza per festeggiare. E invece il Benevento fa il colpo, espugna il Menti con un nettissimo 4-1 e conquista la Supercoppa di Serie C, torneo tra le tre vincitrici dei gironi della terza serie.

Una tripletta di Lamesta e un super goal di Salvemini lanciano la squadra di Floro Flores, che si impone di pura autorità: lo fa grazie a un grande primo tempo e poi a un finale micidiale, dopo che il Vicenza aveva sognato la rimonta.

Il Benevento chiude così in vetta il triangolare con il Vicenza, secondo, e l'Arezzo, sconfitto due volte su due e fanalino di coda.