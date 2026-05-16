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Benevento fansGetty
Stefano Silvestri

Vicenza-Benevento 1-4: Lamesta e Salvemini danno spettacolo al Menti, Supercoppa di Serie C ai campani

Serie C
LR Vicenza vs Benevento
LR Vicenza
Benevento

Il Benevento fa il colpo in casa del Vicenza, a cui alla vigilia sarebbe bastato anche un pareggio, segnando addirittura quattro volte: è la squadra di Floro Flores ad alzare il trofeo.

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Bastava un pareggio al Vicenza per festeggiare. E invece il Benevento fa il colpo, espugna il Menti con un nettissimo 4-1 e conquista la Supercoppa di Serie C, torneo tra le tre vincitrici dei gironi della terza serie.

Una tripletta di Lamesta e un super goal di Salvemini lanciano la squadra di Floro Flores, che si impone di pura autorità: lo fa grazie a un grande primo tempo e poi a un finale micidiale, dopo che il Vicenza aveva sognato la rimonta.

Il Benevento chiude così in vetta il triangolare con il Vicenza, secondo, e l'Arezzo, sconfitto due volte su due e fanalino di coda.

  • LAMESTA SHOW

    Si vede quasi solo il Benevento nel primo tempo: campani più pimpanti, più propositivi e mai spaventati con concretezza da un Vicenza quasi svogliato.

    Il 2-0 con cui la squadra di Floro Flores si riporta all'intervallo è quasi una logica conseguenza. Di Lamesta entrambi i goal: il primo al termine di uno splendido contropiede collettivo, il secondo con un bel sinistro dal limite dell'area.

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  • SUPER SALVEMINI, ANCORA LAMESTA

    Dopo l'intervallo torna in campo un Vicenza più tonico e convinto. Gallo vara la tattica del doppio esterno destro (Caferri con Tribuzzi) e proprio da destra i veneti creano diverse situazioni pericolose, senza però riuscire a superare Vannucchi e la difesa del Benevento.

    Gli ospiti così resistono e a una decina di minuti dalla fine chiudono i conti alla grande: cross d'esterno di Tumminello e strepitosa sforbiciata volante di Salvemini, che sigilla la partita con una prodezza.

    Poco dopo è ancora Lamesta a infierire su quel che resta di un Vicenza ormai fuori dalla partita: altra conclusione vincente da fuori area, questa volta con il destro, e 0-4.

    Al primo minuto di recupero, praticamente all'ultima azione, ecco anche l'unica piccola soddisfazione per il Vicenza: destro a giro di Caferri e palla che si insacca dopo aver baciato la traversa. Altro bel goal, anche se ininfluente per tutto.

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  • IL TABELLINO DI VICENZA-BENEVENTO

    VICENZA-BENEVENTO 1-4

    Marcatori: 32' Lamesta (B), 35' Lamesta (B), 80' Salvemini (B), 86' Lamesta (B), 91' Caferri (V)

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon (46' Tribuzzi); Caferri, Zonta (46' Talarico), Carraro, Rada (67' Alessio), Costa; Morra (46' Capello), Stuckler (73' Rauti). All. Gallo

    BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo (77' Saio), Caldirola, Ceresoli (77' Romano); Kouan, Prisco (77' Talia); Lamesta, Tumminello, Della Morte (73' Celia); Salvemini (83' Mignani). All. Floro Flores

    Arbitro: Burlando

    Ammoniti: Kouan, Sandon, Caldirola, Carraro, Tribuzzi

    Espulsi: nessuno

  • LA CLASSIFICA FINALE

    Questa è la classifica finale della Supercoppa di Serie C:

    1. BENEVENTO 6 punti (campione)

    2. Vicenza 3 punti

    3. Arezzo 0 punti


    I risultati:

    Arezzo-Vicenza 2-5

    Benevento-Arezzo 1-0

    Vicenza-Benevento 1-4

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