Vicario è l'obiettivo numero uno dell'Inter per il dopo Sommer: come sta andando la stagione del portiere del Tottenham

La questione portiere è una delle più 'calde' in casa Inter: fino al termine della stagione il titolare (salvo cambi di gerarchia) rimarrà Yann Sommer, poi si farà spazio a un nuovo profilo.
Non è un mistero l'apprezzamento per Guglielmo Vicario, estremo difensore che anche al Tottenham sta confermando quanto di buono mostrato in Italia con la maglia dell'Empoli.
Il classe 1996 non disdegnerebbe un ritorno in patria, magari per firmare con la squadra che due anni fa andò vicino a tesserarlo prima del trasferimento a Londra.