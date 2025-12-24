Pubblicità
Pubblicità
Guglielmo Vicario Tottenham HICGetty/GOAL
Vittorio Rotondaro

Vicario è l'obiettivo numero uno dell'Inter per il dopo Sommer: come sta andando la stagione del portiere del Tottenham

Vicario può tornare in Italia la prossima estate: l'Inter lo vuole per raccogliere l'eredità di Sommer, destinato a salutare alla scadenza del contratto.

Pubblicità

La questione portiere è una delle più 'calde' in casa Inter: fino al termine della stagione il titolare (salvo cambi di gerarchia) rimarrà Yann Sommer, poi si farà spazio a un nuovo profilo.

Non è un mistero l'apprezzamento per Guglielmo Vicario, estremo difensore che anche al Tottenham sta confermando quanto di buono mostrato in Italia con la maglia dell'Empoli.

Il classe 1996 non disdegnerebbe un ritorno in patria, magari per firmare con la squadra che due anni fa andò vicino a tesserarlo prima del trasferimento a Londra.

  • PRIMI CONTATTI

    Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', ci sarebbero già stati dei contatti tra Inter e Tottenham per discutere proprio della situazione relativa a Vicario.

    La trattativa non si preannuncia semplice, ma i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati: forti anche e soprattutto della volontà del giocatore di tornare in Italia dopo la parentesi londinese.

    • Pubblicità

  • A UN PASSO DALL'INTER NEL 2023

    Vicario rischiò seriamente di sposare il nerazzurro nell'estate del 2023, che sancì l'addio all'Inter (e al calcio giocato) di Samir Handanovic: Marotta e Ausilio pensarono proprio a lui per il passaggio di consegne tra i pali.

    Un accordo fallito a causa dei tempi piuttosto lunghi della trattativa che portò alla cessione di Onana al Manchester United: ad approfittare dello stallo fu il Tottenham con un'offerta da 20 milioni accettata dal presidente empolese Corsi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO LA STAGIONE DI VICARIO

    Rispetto alla passata stagione (segnata da un grave infortunio alla caviglia), Vicario ha ritrovato continuità di impiego: fatta eccezione per le due sfide di Carabao Cup, l'ex Empoli le ha giocate davvero tutte.

    Il bilancio parla di 24 presenze e 32 goal subiti, frutto di una fase difensiva spesso non all'altezza del potenziale offensivo degli 'Spurs': al netto di ciò, Vicario ha comunque tenuto inviolata la porta in nove occasioni, sfoggiando grandi interventi come ci aveva abituati ai tempi dell'Empoli.

    Rendimento al top nonostante le pecche difensive dei suoi: aspetto che sta facendo la differenza per la corte sempre più serrata dell'Inter.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL CONTRATTO DI VICARIO COL TOTTENHAM

    Vicario ha altri due anni e mezzo di contratto col Tottenham: l'attuale accordo si esaurirà infatti il 30 giugno 2028.

    Una scadenza ancora lontana, probabilmente l'ostacolo maggiore verso il ritorno in Italia e l'ambizione dell'Inter di vederlo all'opera con la maglia nerazzurra ai nastri di partenza della stagione 2026/27.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Inter crest
Inter
INT
0