Vicario è l'obiettivo numero uno dell'Inter per il dopo Sommer: come sta andando la stagione del portiere del Tottenham

Rispetto alla passata stagione (segnata da un grave infortunio alla caviglia), Vicario ha ritrovato continuità di impiego: fatta eccezione per le due sfide di Carabao Cup, l'ex Empoli le ha giocate davvero tutte.

Il bilancio parla di 24 presenze e 32 goal subiti, frutto di una fase difensiva spesso non all'altezza del potenziale offensivo degli 'Spurs': al netto di ciò, Vicario ha comunque tenuto inviolata la porta in nove occasioni, sfoggiando grandi interventi come ci aveva abituati ai tempi dell'Empoli.

Rendimento al top nonostante le pecche difensive dei suoi: aspetto che sta facendo la differenza per la corte sempre più serrata dell'Inter.