Vicario, le voci su Svilar e il Dibu Martinez: le ultime sul nuovo portiere della Juventus

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la porta in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando diversi nomi, mantenendo aperte più piste prima di prendere una decisione definitiva.





Nelle ultime ore sono tornate a salire le quotazioni di Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham dopo due stagioni in Premier League. I contatti con l'entourage dell'ex Empoli sono proseguiti e il dialogo resta aperto. Sul tavolo c'è anche la questione economica: come riferisce Alfredo Pedullà, il portiere azzurro chiede un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella percepita attualmente in Inghilterra.





Resta comunque viva anche la candidatura di Emiliano "Dibu" Martínez. Al momento, però, non si registrano passi in avanti concreti nella trattativa e la Juventus continua a monitorare la situazione senza affondare il colpo, in attesa della fine dei Mondiali o, in alternativa, in attesa di puntare con decisione su un'altra pista.



