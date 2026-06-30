Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Redazione Goal

Vicario, le voci su Svilar e il Dibu Martinez: le ultime sul nuovo portiere della Juventus

Calciomercato
Juventus
G. Vicario

La società bianconera cerca un nuovo portiere, tanti i nomi valutati dalla Juventus.

Pubblicità

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la porta in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando diversi nomi, mantenendo aperte più piste prima di prendere una decisione definitiva.


Nelle ultime ore sono tornate a salire le quotazioni di Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham dopo due stagioni in Premier League. I contatti con l'entourage dell'ex Empoli sono proseguiti e il dialogo resta aperto. Sul tavolo c'è anche la questione economica: come riferisce Alfredo Pedullà, il portiere azzurro chiede un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella percepita attualmente in Inghilterra.


Resta comunque viva anche la candidatura di Emiliano "Dibu" Martínez. Al momento, però, non si registrano passi in avanti concreti nella trattativa e la Juventus continua a monitorare la situazione senza affondare il colpo, in attesa della fine dei Mondiali o, in alternativa, in attesa di puntare con decisione su un'altra pista.


  • MURO ROMA PER SVILAR

    Diverso il discorso relativo a Mile Svilar. Nelle scorse ore il club bianconero ha effettuato un sondaggio diretto con la Roma per capire gli eventuali margini di una possibile operazione. Un semplice contatto esplorativo, che non ha avuto sviluppi successivi. La risposta del club giallorosso è stata infatti molto chiara: la volontà è quella di trattenere il portiere serbo e non privarsi, almeno in questa fase del mercato, di uno dei punti fermi della squadra affidata a Gian Piero Gasperini.


    La Juventus, dunque, prosegue il proprio giro d'orizzonte senza fretta, consapevole di avere già in rosa Michele Di Gregorio e Mattia Perin. La scelta del nuovo numero uno verrà effettuata solo dopo un'attenta valutazione di tutti gli scenari, con Vicario e Dibu Martínez che restano tra i candidati principali, mentre la pista Svilar appare al momento decisamente più complicata.



    • Pubblicità
Amichevoli dei club
FC Basilea 1893 crest
FC Basilea 1893
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV