Vicario all'Inter, ritorno di fiamma: il portiere si aggiunge alla lista di Ausilio per il 2026

L'Inter continua a guardarsi intorno alla ricerca di un portiere che possa raccogliere il testimone da Yann Sommer nell'estate del 2026, quando il rapporto con lo svizzero si interromperà ufficialmente.
Ai nomi emersi nelle ultime settimane si è aggiunto anche quello di Guglielmo Vicario, già in passato nei radar nerazzurri prima del trasferimento in Inghilterra al Tottenham.
A fine stagione le strade del classe 1996 e degli 'Spurs' potrebbero separarsi: uno scenario di cui l'Inter, come riportato da Fabrizio Romano, potrebbe approfittare per risolvere il rebus della porta.