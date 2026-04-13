"Vi supplichiamo in ginocchio", l'appello di Drogba: come l'allora stella del Chelsea ha contribuito a porre fine a una guerra civile

Il cessate il fuoco ivoriano del 2007 resse fino alle elezioni presidenziali del 2010, vinte da Alassane Ouattara contro il presidente uscente Gbagbo. Scoppiò di nuovo la guerra civile e Drogba, appena inserito da Time tra le 100 persone più influenti al mondo, rispose con fermezza: "Rifiutiamo la violenza e facciamo il possibile per ripristinare una democrazia pacifica e responsabile".

In pochi mesi Gbagbo venne arrestato e Ouattara, ancora in carica, prestò giuramento. Venne creata una Commissione per la Verità e la Riconciliazione di 11 membri, con Drogba, per indagare sulle violenze post-elettorali e promuovere la pace. Nel frattempo, continuò la sua opera di beneficenza tramite la propria fondazione, donando ingenti somme e usando la sua notorietà per diffondere pace. Drogba chiuse la carriera da calciatore in Cina, Turchia e Stati Uniti, ritirandosi nel 2018 come miglior marcatore di tutti i tempi della Costa d’Avorio.

Alla domanda sul perché non sia mai entrato in politica, ha risposto: "Oggi, tutti mi ascoltano quando parlo". "Se scegliessi un partito, al massimo metà delle persone continuerebbe ad ascoltarmi". Proprio per questo, rimasto fuori dalla politica, Drogba è ancora una risorsa preziosa per la Costa d’Avorio. Il suo compagno di nazionale Geoffroy Serey Die lo ha definito "una figura più importante del Presidente per il nostro Paese".