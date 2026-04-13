"Cari cittadini della Costa d’Avorio, del nord e del sud, del centro e dell’ovest", esordisce Didier Drogba che non sembra un calciatore, ma un presidente. "Oggi abbiamo dimostrato che tutti gli ivoriani possono vivere e lottare insieme per un unico obiettivo: la qualificazione ai Mondiali".
"Vi supplichiamo in ginocchio", l'appello di Drogba: come l'allora stella del Chelsea ha contribuito a porre fine a una guerra civile
L'APPELLO DI DROGBA PER LA PACE
Grazie alla vittoria per 3-1 in Sudan e al contemporaneo stop del Camerun, l’8 ottobre 2005 la Costa d’Avorio si qualificò per la prima volta ai Mondiali. Ma Drogba non si accontentò: sperava che la qualificazione portasse la pace. All’epoca il Paese era dilaniato da una guerra civile che durava da tre anni: il sud, controllato dall’esercito e a maggioranza cristiana, contro il nord, in mano ai ribelli e a maggioranza musulmana.
"Vi imploriamo in ginocchio", disse Drogba, inginocchiandosi e invitando i compagni a fare lo stesso. "Perdonatevi. Non lasciate che il nostro ricco Paese sia devastato dalla guerra. Deponete le armi e organizzate le elezioni: tutto andrà meglio". Poi, con i compagni, si unì in canti e balli.
Il 27enne attaccante del Chelsea, il cittadino più famoso del Paese e figura venerata da tutti gli ivoriani, venne ascoltato: i contendenti concordarono presto un fragile cessate il fuoco e le elezioni vennero rinviate.
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IL PALLONE D'ORO AFRICANO
Ai Mondiali 2006 in Germania la Costa d’Avorio, data per favorita, fu eliminata presto nel “Gruppo della morte” che includeva Argentina, Paesi Bassi e Serbia e Montenegro. Lo stesso anno raggiunse la finale della Coppa d’Africa, perdendo ai rigori contro l’Egitto. Il 1º marzo 2007, grazie anche alle sue prestazioni con il Chelsea, Drogba ha ricevuto il Pallone d’Oro come miglior calciatore africano del 2006. Tre giorni dopo, governo e ribelli concordarono un nuovo cessate il fuoco.
A fine marzo il presidente Laurent Gbagbo lo ricevette nel suo palazzo. Drogba, dello stesso gruppo etnico Bete, mostrò il premio e annunciò: “Questo pallone appartiene a tutto il Paese!”. Il giorno dopo Drogba volò a Bouaké per incontrare il leader ribelle Guillaume Soro, portando con sé il trofeo e la promessa di una partita internazionale.
Nel giugno 2007 la Costa d’Avorio giocò a Bouaké e batté il Madagascar 5-0 in una gara di qualificazione alla Coppa d’Africa. Due mesi dopo Gbagbo seguì l’esempio di Drogba: ad agosto visitò Bouaké per bruciare le armi nello stesso stadio con Soro, dichiarando la fine della guerra civile.
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"IN CAMPO SONO UN'ALTRA PERSONA"
Didier Drogba è nato ad Abidjan, Costa d’Avorio, nel 1978. A cinque anni si trasferisce in Francia per vivere con lo zio Michel Goba, allora calciatore di Serie B. Mentre Goba cambia squadra, il giovane Drogba gioca nelle giovanili. A otto anni torna brevemente in patria, poi, a undici, si stabilisce definitivamente in Francia.
Esordisce tra i professionisti a 21 anni con l'FC Le Mans in Ligue 2 e due anni dopo passa in Ligue 1 con l'EA Guingamp. Dopo una stagione all'Olympique Marsiglia, nel 2004, a 26 anni, approda al Chelsea FC. Con i Blues ha vinto quattro Premier League e, soprattutto, la Champions 2012: nella finale contro il Bayern Monaco, ha pareggiato di testa e poi trasformato il rigore decisivo ai supplementari.
Sotto José Mourinho il Chelsea interpretò il ruolo di “cattivo” del calcio mondiale, e Drogba ne fu il simbolo: "Se dovessi scegliere un giocatore con cui andare in battaglia, prenderei Didier", disse il tecnico. È stato espulso sette volte, tra cui nella finale di Champions 2008 contro il Manchester United per una gomitata a Nemanja Vidic. Nella semifinale persa nel 2009 contro il Barcellona aggredì verbalmente l’arbitro Tom Henning Övrebö, subendo tre turni di squalifica; Övrebö dovette ricorrere alla protezione della polizia per le minacce ricevute. "In campo sono una persona diversa e a volte non mi riconosco", ammise Drogba.
Un incendiario in campo, un pacificatore fuori.
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IL RUOLO IN POLITICA
Il cessate il fuoco ivoriano del 2007 resse fino alle elezioni presidenziali del 2010, vinte da Alassane Ouattara contro il presidente uscente Gbagbo. Scoppiò di nuovo la guerra civile e Drogba, appena inserito da Time tra le 100 persone più influenti al mondo, rispose con fermezza: "Rifiutiamo la violenza e facciamo il possibile per ripristinare una democrazia pacifica e responsabile".
In pochi mesi Gbagbo venne arrestato e Ouattara, ancora in carica, prestò giuramento. Venne creata una Commissione per la Verità e la Riconciliazione di 11 membri, con Drogba, per indagare sulle violenze post-elettorali e promuovere la pace. Nel frattempo, continuò la sua opera di beneficenza tramite la propria fondazione, donando ingenti somme e usando la sua notorietà per diffondere pace. Drogba chiuse la carriera da calciatore in Cina, Turchia e Stati Uniti, ritirandosi nel 2018 come miglior marcatore di tutti i tempi della Costa d’Avorio.
Alla domanda sul perché non sia mai entrato in politica, ha risposto: "Oggi, tutti mi ascoltano quando parlo". "Se scegliessi un partito, al massimo metà delle persone continuerebbe ad ascoltarmi". Proprio per questo, rimasto fuori dalla politica, Drogba è ancora una risorsa preziosa per la Costa d’Avorio. Il suo compagno di nazionale Geoffroy Serey Die lo ha definito "una figura più importante del Presidente per il nostro Paese".
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LA CARRIERA DI DROGBA
Stagione Squadra Partite Goal 1998–2002 FC Le Mans 71 15 2002–2003 EA Guingamp 50 24 2003–2004 Olympique Marsiglia 55 32 2004–2012 Chelsea FC 341 157 2012–2013 Shanghai Shenhua 11 8 2013–2014 Galatasaray Istanbul 53 20 2014–2015 Chelsea FC 40 7 2015–2017 CF Montréal 41 23 2017–2018 Phoenix Rising FC 26 16