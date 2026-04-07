Vi presentiamo l'altro Luis Suárez: il nuovo bomber dello Sporting che non fa rimpiangere Viktor Gyökéres in vista della sfida contro l'Arsenal

Quando lo Sporting CP ha ingaggiato Viktor Gyokeres, ha fatto una scommessa piuttosto azzardata su un attaccante che aveva dimostrato di saper segnare con regolarità solo al di fuori della massima serie. Dopo aver fallito il salto di qualità al Brighton, si era rivelato una vera minaccia per le difese della Championship, mettendo a segno 43 goal con il Coventry City nel corso di due stagioni e mezzo con gli Sky Blues.

Questi numeri hanno convinto lo Sporting a pagare per Gyokeres, nell’estate del 2023, una cifra che si è rivelata un vero affare: 24 milioni di euro (20 milioni di sterline/27,5 milioni di dollari). Lo svedese ha successivamente portato il suo gioco a nuovi livelli a Lisbona, segnando 97 goal in sole 102 partite e aiutando la squadra a vincere due campionati portoghesi consecutivi e la Coppa del Portogallo nel 2025. Come ha affermato l'allenatore dello Sporting Rui Borges, Gyokeres ha "definito un'era" nella storia del club.

La partenza di Gyokeres la scorsa estate era quindi inevitabile, ed è stato l'Arsenal a fare il grande passo, assicurandosi il 27enne per 64 milioni di sterline (86 milioni di dollari). Nonostante un inizio lento, Gyokeres sembra aver trovato il suo posto nel nord di Londra e ha all'attivo 17 goal in tutte le competizioni in vista dell'incontro con la sua ex squadra nei quarti di finale di Champions League.

Ma mentre tutti gli occhi saranno probabilmente puntati su Gyokeres all'Estadio Jose Alvalade, lo Sporting è già riuscito a superare la partenza del suo ex numero 9. Luis Suarez (no, non quello!) sta mettendo a segno numeri simili a quelli di Gyokeres sin dal suo arrivo a Lisbona, e sarà probabilmente la chiave per la squadra di Borges per mettere in difficoltà i Gunners. Anche lui, come il suo predecessore, è stato prelevato dalla seconda divisione.