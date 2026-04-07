Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Vi presentiamo l'altro Luis Suárez: il nuovo bomber dello Sporting che non fa rimpiangere Viktor Gyökéres in vista della sfida contro l'Arsenal

Analysis
Champions League
Sporting CP
Arsenal
L. Suarez
V. Gyoekeres
Primeira Liga
Storie
Sporting CP vs Arsenal

Viktor Gyokeres affronterà la sua ex squadra nella sfida dei quarti di finale di Champions League tra Sporting e Arsenal. Ma il suo sostituto a Lisbona, Luis Suárez, si sta dimostrando all'altezza.

Pubblicità

Quando lo Sporting CP ha ingaggiato Viktor Gyokeres, ha fatto una scommessa piuttosto azzardata su un attaccante che aveva dimostrato di saper segnare con regolarità solo al di fuori della massima serie. Dopo aver fallito il salto di qualità al Brighton, si era rivelato una vera minaccia per le difese della Championship, mettendo a segno 43 goal con il Coventry City nel corso di due stagioni e mezzo con gli Sky Blues.

Questi numeri hanno convinto lo Sporting a pagare per Gyokeres, nell’estate del 2023, una cifra che si è rivelata un vero affare: 24 milioni di euro (20 milioni di sterline/27,5 milioni di dollari). Lo svedese ha successivamente portato il suo gioco a nuovi livelli a Lisbona, segnando 97 goal in sole 102 partite e aiutando la squadra a vincere due campionati portoghesi consecutivi e la Coppa del Portogallo nel 2025. Come ha affermato l'allenatore dello Sporting Rui Borges, Gyokeres ha "definito un'era" nella storia del club.

La partenza di Gyokeres la scorsa estate era quindi inevitabile, ed è stato l'Arsenal a fare il grande passo, assicurandosi il 27enne per 64 milioni di sterline (86 milioni di dollari). Nonostante un inizio lento, Gyokeres sembra aver trovato il suo posto nel nord di Londra e ha all'attivo 17 goal in tutte le competizioni in vista dell'incontro con la sua ex squadra nei quarti di finale di Champions League.

Ma mentre tutti gli occhi saranno probabilmente puntati su Gyokeres all'Estadio Jose Alvalade, lo Sporting è già riuscito a superare la partenza del suo ex numero 9. Luis Suarez (no, non quello!) sta mettendo a segno numeri simili a quelli di Gyokeres sin dal suo arrivo a Lisbona, e sarà probabilmente la chiave per la squadra di Borges per mettere in difficoltà i Gunners. Anche lui, come il suo predecessore, è stato prelevato dalla seconda divisione.

  • Granada CF v Real Madrid CF - La Liga SantanderGetty Images Sport

    I PRIMI PASSI IN EUROPA

    Nato a Santa Marta, in Colombia, Suárez si è trasferito in Europa nel 2016 dopo che il Granada lo ha strappato al Leones, la squadra in cui era cresciuto, inserendo l’allora adolescente nella propria formazione riserve. La famiglia Pozzo, proprietaria del club, ha poi ceduto Suárez a un'altra delle loro squadre, il Watford, 18 mesi dopo, anche se non avrebbe mai giocato con gli Hornets.

    Suarez ha invece trascorso le tre stagioni successive in prestito in Spagna, prima con la squadra "B" del Real Valladolid e poi con il Gimnastic, squadra di seconda divisione. Tuttavia, è stato solo nella stagione 2019-20 che ha davvero attirato l'attenzione, segnando 19 goal con il Real Saragozza nella Segunda Division.

    Quelle prestazioni hanno convinto i Pozzo a riportare Suarez al Granada mentre si preparavano alla loro prima campagna europea in assoluto, dopo essersi qualificati per l'Europa League grazie al settimo posto in Liga.

    Suarez ha segnato sette goal durante la sua prima stagione in massima serie, seguiti da altri otto nella stagione successiva, anche se ciò non è bastato a impedire la retrocessione del Granada.

    • Pubblicità
  • Luis Suarez Almeria 2023-24Getty Images

    L'INFORTUNIO E LA DEPRESSIONE

    Suárez non è però sceso di categoria con il Granada, poiché ha invece lasciato la Spagna per la Francia, approdando al Marsiglia con un trasferimento da 10 milioni di euro (8,5 milioni di sterline/11,5 milioni di dollari) nell’estate del 2022. Ha avuto un esordio da sogno anche in Ligue 1, segnando una doppietta al suo debutto contro il Reims e contribuendo alla vittoria per 4-1.

    Quello, tuttavia, si è rivelato il momento di massimo splendore di Suarez allo Stade Vélodrome. Ha collezionato solo altre 10 presenze – di cui appena tre da titolare – e segnato un altro goal prima di essere messo sul mercato a soli sei mesi dall’inizio di un contratto quinquennale. È quindi tornato in Spagna, unendosi all’Almería, a rischio retrocessione, nel gennaio 2023.

    Si era concordato che l'Almeria avrebbe reso definitivo il trasferimento se Suarez li avesse aiutati a salvarsi in Liga. I quattro goal e i cinque assist del colombiano sono stati cruciali per consentire alla sua nuova squadra di finire appena un posto e un punto sopra la zona retrocessione.

    L'Almeria però non è riuscito a vincere nessuna delle prime 28 partite di Liga nel 2023-24, ed è infine retrocessa dopo aver accumulato un misero bottino di 21 punti. Suarez è stato costretto a guardare gran parte della stagione dalla panchina dopo essersi fratturato una gamba. Per una crudele ironia della sorte, Suarez aveva segnato una tripletta proprio nella stessa partita, ma l'aveva conclusa in lacrime su una barella.

    Quell'infortunio ha lasciato Suarez in una situazione difficile, e nei mesi successivi ha lottato con la sua salute mentale.

    "Ho attraversato una depressione dalla quale mi sono gradualmente ripreso, con il lavoro e gli psicologi", ha rivelato a El Espectador. "Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Avevo un infortunio… Senza di esso, non avrei toccato il fondo. Mi ha aiutato a rafforzare la mia capacità mentale. Quando ero infortunato, mi sentivo come se avessi potuto perdere tutto, ma se non avessi vissuto quei momenti difficili, non sarei il giocatore che sono oggi.

    "Volevo cambiare tutto. Mi sono fatto crescere un po' i capelli, ho cambiato il nome sulla maglia [ha iniziato a usare il nome di suo padre, Luiz Javier Suarez]. Sono fasi che si chiudono e altre che si aprono."

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Luis Suarez Sporting CP 2025-26Getty Images

    LA RIPARTENZA

    Suárez si ritrovò così di nuovo in Segunda División e segnò solo due goal nelle prime sette partite di campionato con l’Almería. Ma una volta superato il primo anniversario del suo terribile infortunio, Suárez divenne praticamente inarrestabile per le difese avversarie, chiudendo la stagione come capocannoniere della serie B con 27 reti, alle quali aggiunse otto assist e una tripletta che eliminò il Siviglia dalla Copa del Rey.

    Visto il successo con Gyokeres, lo Sporting era convinto che Suarez potesse fare altrettanto nella Liga Portugal, nonostante avesse segnato solo 26 goal in 107 partite in un campionato di massima serie durante la sua permanenza tra Spagna e Francia. Lo hanno contattato per la prima volta nel febbraio 2025 mentre si preparavano all’addio di Gyokeres, e quando è stato confermato il suo trasferimento a Lisbona per 25 milioni di euro (22 milioni di sterline/29 milioni di dollari), gli addetti ai lavori già pronosticavano grandi cose per Suarez allo Sporting.

    "Grazie alla sua etica del lavoro, alle sue caratteristiche e alle sue statistiche, è il giocatore più simile a Gyokeres che lo Sporting potesse ingaggiare", ha dichiarato a A Bola l'ex attaccante dello Sporting, lo spagnolo Tonito. "So che è un'opinione forte, considerando tutto ciò che Gyokeres ha realizzato in due anni all'Alvalade, e anche perché dovremo aspettare e vedere come si comporta Suarez in campo, ma è un giocatore che lavora molto duramente, segna molti goal e ha grandi qualità.

    "Mi sembra un ottimo acquisto e, lo ripeto, il giocatore più simile a Gyokeres che lo Sporting potesse ingaggiare."

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-MOREIRENSEAFP

    "NON AVERE LIMITI"

    Dal punto di vista realizzativo, quella previsione si è rivelata corretta. Suarez ha segnato 33 goal in 42 partite finora in questa stagione, di cui 24 in 25 partite di campionato con i campioni in carica del Portogallo. Gyokeres ha totalizzato 43 goal in tutte le competizioni nella sua prima stagione all’Alvalade.

    "Lavoro per migliorare giorno dopo giorno e, ovviamente, mi piacerebbe superare Viktor Gyokeres, ma non è qualcosa che mi tiene sveglio la notte", ha dichiarato Suarez al canale televisivo colombiano Win Sports a gennaio, quando gli è stato chiesto di superare i risultati dell'uomo che lo ha preceduto a Lisbona. "È una domanda tipica: 'quanti goal voglio segnare in una stagione?' Dico sempre che non ho un limite massimo; lavoro affinché ogni stagione e ogni momento siano un'occasione per migliorare, sempre."

    Si tratta, tuttavia, di giocatori di tipo diverso, con Suarez molto più mobile del suo predecessore. Il 28enne ha iniziato qualche partita sulla fascia sinistra durante la sua carriera, tale è la sua agilità e abilità con la palla tra i piedi. Gyokeres, al contrario, ha visto la sua carriera al Brighton praticamente rovinata a causa dell’insistenza dei Seagulls nel volerlo schierare sulla fascia piuttosto che al centro.

    "Con Viktor ci è voluto più tempo per adattarci perché non era un giocatore che cercava i collegamenti, i primi tocchi e quei uno-due, ma piuttosto la profondità", ha spiegato a settembre il centrocampista dello Sporting Pedro Goncalves al Jornal Sporting. "A quel punto, per me era più difficile adattarmi al suo stile di gioco, ma poi ha fatto la storia del club, come sappiamo. Ora, l’inizio è stato piuttosto facile giocando con Luis e [Francisco] Trincao".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COLAFP

    "IL MIGLIORE MOMENTO DELLA MIA CARRIERA"

    Se da un lato Suarez si è rivelato una vera e propria rivelazione in campionato con lo Sporting, dall’altro ha dato un contributo fondamentale al miglior risultato raggiunto dalla squadra in Champions League dai quarti di finale del 1983. In questa stagione, Suarez ha segnato cinque goal in dieci partite europee, tra cui spicca la doppietta decisiva contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che ha aiutato la squadra di Borges a chiudere al settimo posto nella fase a gironi, evitando così lo spareggio.

    "Credo di essere nel momento migliore della mia carriera e della mia vita", ha dichiarato Suarez all'inizio della stagione. "Ma ci sono ancora cose da fare, vuoti da colmare... Ma sì, ritengo di essere al mio meglio. Sono venuto allo Sporting per essere felice e sono stato accolto molto bene, la mia famiglia è entusiasta. Insomma, a livello personale sono al culmine della felicità".

    Questa felicità si è tradotta anche in ambito internazionale, dove Suarez si è affermato come attaccante titolare della Colombia in vista dei Mondiali estivi. 

    Seguendo le orme dei suoi connazionali Radamel Falcao, James Rodriguez e Luis Diaz, che hanno avuto successo nel calcio portoghese, Suarez ha superato giocatori del calibro di Jhon Duran nella gerarchia della nazionale ed è il favorito per giocare titolare nella partita d’esordio della Colombia contro l’Uzbekistan a Città del Messico il 17 giugno.

    Il momento clou della carriera internazionale di Suarez finora è stato senza dubbio lo scorso settembre, quando ha segnato quattro goal nella vittoria per 6-3 contro il Venezuela, diventando il primo giocatore a realizzare una "quadrupletta" nelle qualificazioni CONMEBOL dal suo omonimo dell'Uruguay nel 2011.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    "NON HO PAURA DI NESSUNO"

    Prima che l'attenzione si sposti sui Mondiali, Suárez ha ancora degli impegni con la sua squadra da affrontare. Lo Sporting è attualmente a cinque punti dal Porto, capolista della Liga Portugal, pur avendo una partita in meno, mentre nella semifinale di Coppa del Portogallo conduce per 1-0 dopo la partita di andata.

    Il compito più difficile, tuttavia, è probabilmente quello della prossima settimana, poiché lo Sporting punta a diventare la prima squadra a battere l'Arsenal in Europa in questa stagione. Nonostante l'avversario sia così temibile, Suarez affronta la partita con un atteggiamento positivo.

    "Non abbiamo paura di nessuno", ha dichiarato a Record. "Rispettiamo tutti i nostri avversari, ma non temiamo nessuno di loro... Quando sono arrivato in Europa, non ero mentalmente pronto per questo tipo di sfida. Ho la responsabilità di dimostrare perché mi hanno portato qui. È questo che mi spinge di più, perché devo ripagare il club e i tifosi per la loro fiducia".

    Di certo l'Arsenal non prenderà alla leggera la sfida contro Suarez. Solo Harry Kane ha segnato più goal in questa stagione nei primi 30 campionati europei (secondo il coefficiente UEFA) rispetto al giocatore che Borges ha soprannominato "la bestia".

    E se i Gunners non saranno al meglio della forma, l'uomo acquistato per sostituire il loro costoso attaccante potrebbe rivelarsi una spina nel fianco.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Primeira Liga
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP