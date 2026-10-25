“Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan”: Allegri esplode dopo Napoli-Roma, lo sfogo in sala stampa

E dire, come sottolineato poc’anzi, che davanti alle telecamere di DAZN, l'allenatore azzurro aveva cercato di mascherare l'imminente tempesta emotiva sforzandosi di commentare gli episodi clou della gara con un briciolo di diplomazia. "C'era molto nervosismo in campo e nel finale la lucidità è venuta meno da parte di tutti", aveva accennato ai microfoni, provando a focalizzarsi sulla prestazione della squadra e sulla rimonta subita. Non appena però i riflettori si sono spenti, Allegri si è lasciato andare, in una maniera che comunque è poi emersa.