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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

“Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan”: Allegri esplode dopo Napoli-Roma, lo sfogo in sala stampa

Serie A
Napoli vs Roma
Napoli
Roma

Clamoroso retroscena al Maradona dopo il 3-3: il tecnico azzurro viene espulso, si sfoga duramente nel a microfoni spenti contro i giallorossi ricordando il finale della scorsa stagione.

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L’Allegri furioso. Il finale, ma soprattutto il post partita di Napoli-Roma, ha fatto infuriare la guida tecnica livornese.

L’allenatore livornese è stato espulso dopo il 3-3 giallorosso, lasciando il campo dopo il siparietto ormai usuale: via la giacca e un paio di urla importanti verso la squadra arbitrale. 

I veri fuochi d’artificio, però, si sono accesi in sala stampa, nella pancia del Maradona. Non, però, ai microfoni di Dazn e Sky, neanche in conferenza: lo sfogo principale è arrivato al termine delle interviste, ma la voce di Allegri, alterata dalla rabbia, ha superato le pareti e raggiunto i giornalisti che attendevano l’inizio delle conferenze. 

  • L’ESPLOSIONE A MICROFONI SPENTI

    Dopo aver concesso le interviste televisive di rito, dove aveva provato a mantenere la calma senza negare di essere molto nervoso, Allegri ha ceduto alla rabbia lungo il tunnel degli spogliatoi. Nel silenzio del retro-sala, la sua voce è risuonata nitida, potente e carica di risentimento: “Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan!”. Una frase pesante come un macigno, pronunciata in preda a un'autentica furia agonistica.

  • MOMENTO DELICATO

    Evidentemente, per Max, il flop del finale di stagione rossonero è ancora una ferita aperta. Del resto, quel sorpasso, operato tanto dalla Roma quanto dal Como all’ultima giornata, ha provocato il suo secondo esonero in rossonero, alimentando la voglia di rivalsa. Lo sfogo di Allegri, peraltro, arriva in un momento cruciale e psicologicamente complesso della stagione, in cui la pressione sulla squadra è altissima e i due punti persi ieri nel finale con la doppietta di Balerdi hanno indubbiamente pesato. 

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  • LE PAROLE A DAZN

    E dire, come sottolineato poc’anzi, che davanti alle telecamere di DAZN, l'allenatore azzurro aveva cercato di mascherare l'imminente tempesta emotiva sforzandosi di commentare gli episodi clou della gara con un briciolo di diplomazia. "C'era molto nervosismo in campo e nel finale la lucidità è venuta meno da parte di tutti", aveva accennato ai microfoni, provando a focalizzarsi sulla prestazione della squadra e sulla rimonta subita. Non appena però i riflettori si sono spenti, Allegri si è lasciato andare, in una maniera che comunque è poi emersa.

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  • IL PRIMO ROSSO DELL’ANNO, L’ANNO SCORSO FURONO 3

    Allegri ha rimediato il suo primo cartellino rosso da allenatore del Napoli, riaprendo anche un po’ il dibattito sulla gestione dei nervi. Al Milan, nel 2026/27, le espulsioni rimediate furono addirittura tre, contro Bologna, Lazio e un acceso scontro con la panchina del Como guidata da Fabregas. Max deve trovare, adesso, anche la calma oltre a una quadra tattica definitiva per il suo Napoli. 

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