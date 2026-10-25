“Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io col Milan”: Allegri esplode dopo Napoli-Roma, lo sfogo in sala stampa

L’Allegri furioso. Il finale, ma soprattutto il post partita di Napoli-Roma, ha fatto infuriare la guida tecnica livornese.
L’allenatore livornese è stato espulso dopo il 3-3 giallorosso, lasciando il campo dopo il siparietto ormai usuale: via la giacca e un paio di urla importanti verso la squadra arbitrale.
I veri fuochi d’artificio, però, si sono accesi in sala stampa, nella pancia del Maradona. Non, però, ai microfoni di Dazn e Sky, neanche in conferenza: lo sfogo principale è arrivato al termine delle interviste, ma la voce di Allegri, alterata dalla rabbia, ha superato le pareti e raggiunto i giornalisti che attendevano l’inizio delle conferenze.