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Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Vertice di mercato Allegri-Milan per l'estate: da Gila e Goretzka alla sorpresa Gabriel Jesus, tutti i nomi sul tavolo

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Summit di tre ore a Casa Milan: strategia tra Champions e mercato: dal centrocampo all’attacco, tutti i nomi sul tavolo rossonero.

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Prosegue senza sosta la pianificazione del futuro del Milan, tra campo e mercato. Massimiliano Allegri si è presentato nuovamente a Casa Milan per un vertice con la dirigenza.

Il summit, durato circa tre ore, si inserisce in una fase cruciale della stagione: dopo il pareggio di San Siro contro i bianconeri, i rossoneri si trovano a sei punti dall’obiettivo Champions con quattro partite ancora da disputare contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari.

Dodici punti disponibili, sei necessari per la certezza aritmetica dell’accesso alla massima competizione europea, traguardo che inciderebbe direttamente sulle strategie di investimento per la prossima stagione.

Poco dopo le 19, Allegri ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni, mentre alle 20.25 anche il direttore sportivo Igli Tare ha abbandonato Casa Milan con un atteggiamento sereno, segnale che le basi del progetto futuro sarebbero state ulteriormente consolidate.

  • STRATEGIA TRA CHAMPIONS E FUTURO

    L’incontro tra Allegri e la dirigenza rappresenta l’ennesimo passo di un confronto continuo tra le parti, già avviato nelle settimane precedenti.

    Il nodo centrale resta la qualificazione alla Champions League, elemento determinante per sostenere economicamente il piano di rafforzamento richiesto dal tecnico livornese.

    La sensazione è che il lavoro congiunto tra Allegri e Tare stia delineando con sempre maggiore chiarezza la struttura del Milan che verrà.


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  • GORETZKA PRIORITÀ PER IL CENTROCAMPO

    Il nome più caldo per il mercato rossonero resta quello di Leon Goretzka. Il Milan è attualmente la squadra più vicina al centrocampista tedesco, con contatti proficui e positivi, anche se manca ancora un accordo definitivo.

    Allegri avrebbe indicato proprio Goretzka come primo rinforzo, approfittando della possibilità di ingaggiarlo a parametro zero dal Bayern Monaco.

    Il giocatore sarebbe attratto dall’ipotesi rossonera e avrebbe già trasmesso segnali di apertura, mentre il club prepara un contratto triennale con opzione per un quarto anno da circa 5 milioni di euro netti a stagione.

    La concorrenza resta elevata, con Juventus e club inglesi interessati, ma il Milan continua a lavorare con fiducia in vista di una decisione attesa prima del Mondiale.


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  • GILA OBIETTIVO CONCRETO

    Per la retroguardia il profilo individuato è quello di Mario Gila.

    I rossoneri hanno già compiuto passi in avanti con il giocatore e il suo entourage, rimandando però l’approccio ufficiale con la Lazio a dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio.

    La trattativa si presenta complicata: il Milan dovrà confrontarsi con la concorrenza di Juventus, Napoli e Inter e con la posizione rigida del presidente Claudio Lotito, che valuta il difensore oltre i 30 milioni di euro.

    Il club di via Aldo Rossi, secondo quanto filtra, non intende partecipare ad aste, pur restando determinato a portare il giocatore a Milanello.

    Per Gila è pronto un contratto quadriennale con opzione, da 3 milioni più bonus, sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. Un elemento che potrebbe favorire l’operazione, anche se non sarà decisivo di fronte alle richieste economiche della Lazio.


  • IDEA GABRIEL JESUS

    Sul fronte offensivo emerge una possibile novità. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando il profilo di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 attualmente all’Arsenal.

    Reduce da stagioni complicate dagli infortuni, tra cui una rottura del crociato, il giocatore sembra aver ritrovato continuità fisica, come dimostrato anche dalla recente presenza in semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid.


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  • LE ALTRE PISTE: KONÉ E GUERRA

    Ulteriori aggiornamenti arrivano da Matteo Moretto. Per il centrocampo, tra i nomi monitorati figura quello di Koné del Sassuolo, apprezzato da Allegri per caratteristiche fisiche e capacità di inserimento.

    Il giocatore, sotto contratto fino al 2030, non rappresenta la prima scelta ma resta un profilo seguito, anche dall’Inter.

    Diversa la situazione di Javi Guerra del Valencia: si tratta di un nome presente in lista ma non prioritario, con il Milan che ha effettuato solo sondaggi esplorativi senza avviare contatti diretti con il club spagnolo.

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