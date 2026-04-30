Vertice di mercato Allegri-Milan per l'estate: da Gila e Goretzka alla sorpresa Gabriel Jesus, tutti i nomi sul tavolo

Prosegue senza sosta la pianificazione del futuro del Milan, tra campo e mercato. Massimiliano Allegri si è presentato nuovamente a Casa Milan per un vertice con la dirigenza.

Il summit, durato circa tre ore, si inserisce in una fase cruciale della stagione: dopo il pareggio di San Siro contro i bianconeri, i rossoneri si trovano a sei punti dall’obiettivo Champions con quattro partite ancora da disputare contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari.

Dodici punti disponibili, sei necessari per la certezza aritmetica dell’accesso alla massima competizione europea, traguardo che inciderebbe direttamente sulle strategie di investimento per la prossima stagione.

Poco dopo le 19, Allegri ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni, mentre alle 20.25 anche il direttore sportivo Igli Tare ha abbandonato Casa Milan con un atteggiamento sereno, segnale che le basi del progetto futuro sarebbero state ulteriormente consolidate.