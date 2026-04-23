Verso Milan-Juventus, i dubbi di Spalletti in attacco: Yildiz non è al meglio, Boga o David prima punta?

Sarà un weekend 'ghiotto' per la Juventus, a cui è cresciuta l'acquolina in bocca dopo gli ultimi risultati: domenica sera i bianconeri faranno visita al Milan in quel del 'Meazza'.

In caso di successo, i bianconeri aggancerebbero a quota 66 punti proprio i rossoneri e partirebbe ufficialmente l'assalto addirittura al secondo posto, piazzamento considerato una chimera fino a poche settimane fa.

Spalletti chiamato a sciogliere più di un dubbio di natura offensiva in vista del calcio d'inizio: Yildiz, Boga e David i giocatori coinvolti all'interno dei pensieri del tecnico toscano.