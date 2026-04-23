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Vittorio Rotondaro

Verso Milan-Juventus, i dubbi di Spalletti in attacco: Yildiz non è al meglio, Boga o David prima punta?

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Le condizioni di Yildiz e chi gioca da '9' tra Boga e David: tutti i dubbi offensivi di Spalletti in vista di Milan-Juventus.

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Sarà un weekend 'ghiotto' per la Juventus, a cui è cresciuta l'acquolina in bocca dopo gli ultimi risultati: domenica sera i bianconeri faranno visita al Milan in quel del 'Meazza'.

In caso di successo, i bianconeri aggancerebbero a quota 66 punti proprio i rossoneri e partirebbe ufficialmente l'assalto addirittura al secondo posto, piazzamento considerato una chimera fino a poche settimane fa.

Spalletti chiamato a sciogliere più di un dubbio di natura offensiva in vista del calcio d'inizio: Yildiz, Boga e David i giocatori coinvolti all'interno dei pensieri del tecnico toscano.

  • YILDIZ NON AL MEGLIO

    Yildiz continua a convivere con l'infiammazione al ginocchio che lo sta limitando e non poco: contro il Bologna era entrato dalla panchina per disputare gli ultimi venti minuti più recupero.

    Il turco si è allenato a parte nella giornata di mercoledì 22 aprile: un'esclusione dal sapore di gestione delle energie, finalizzata ad aumentare il minutaggio nel big match di domenica sera.

    Da capire se Yildiz sarà schierato dal 1' oppure avrà maggiore spazio rispetto all'ultima sfida, ma sempre in qualità di subentrato.

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  • BOGA O DAVID PRIMA PUNTA?

    Strettamente legato a Yildiz è il dubbio relativo a chi tra Boga e David agirà da riferimento offensivo centrale nel 3-4-2-1 spallettiano.

    L'eventuale presenza in campo del turco potrebbe spingere fuori dall'undici titolare il canadese, con l'ivoriano in veste di 'falso 9' come più volte accaduto prima d'ora.

    Se invece Yildiz dovesse partire dalla panchina, sarebbe sicuramente David a stazionare al centro dell'attacco, con Boga sull'out mancino in sostituzione del classe 2005.

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  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS: CHI GIOCA CONTRO IL MILAN

    Su Yildiz sono attese novità nelle prossime ore: al momento può essere considerato uno degli undici titolari, con Boga favorito su David qualche metro più avanti.

    Tutto cambierebbe, come già detto, qualora fosse il turco l'escluso a causa di una condizione fisica non eccezionale. Thuram accanto a Locatelli nel cuore del centrocampo, McKennie esterno a tutta fascia sulla destra. Tra i pali ancora Di Gregorio.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

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