Verso Bosnia-Italia, il programma degli azzurri: oggi si torna in campo, lunedì la partenza per Zenica

Ciò che contraddistingue quest'Italia è sicuramente il senso di appartenenza che Gattuso è riuscito a trasmettere fin dal primo giorno in cui si è seduto sulla panchina della Nazionale.





Il ct ha puntato su un gruppo specifico in questi mesi proprio per creare quell'unione necessaria per superare le difficoltà. E oltre alle parole dei protagonisti sono i gesti a dimostrare che da questo punto di vista Gattuso può dirsi senza dubbio soddisfatto.





Lunedì ad esempio, insieme ai convocati azzurri, voleranno in Bosnia anche chi è infortunato come Guglielmo Vicario e Giovanni Di Lorenzo, due che hanno sempre fatto parte del gruppo negli ultimi anni.