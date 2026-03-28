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Tonali ItaliaGetty Images
Andrea Ajello

Verso Bosnia-Italia, il programma degli azzurri: oggi si torna in campo, lunedì la partenza per Zenica

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina vs Italia

L'Italia deve mettere da parte la vittoria con l'Irlanda del Nord perché il lavoro è solo a metà: martedì la finale contro la Bosnia per qualificarsi al Mondiale.

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Più che festeggiamento, l'Italia si è goduta qualche ora di relax e sollievo dopo la serata di giovedì, che per quasi 60 minuti era stata piena di ansia, fino al goal di Sandro Tonali da cui tutto è andato in discesa.

La vittoria con l'Irlanda del Nord però da oggi è davvero alle spalle perché gli azzurri sono consapevoli di non aver ancora fatto nulla e che l'ostacolo più alto ce l'avranno davanti, tra pochi giorni.

Martedì l'Italia calcistica si giocherà il suo futuro, ovvero il pass per il Mondiale in America. Tutto in 90 minuti, a Zenica, contro la Bosnia che aspetta gli azzurri per fare la storia. Ecco il programma della Nazionale di Gattuso verso l'appuntamento più importante degli ultimi anni.

  • SERATA LIBERA PER L'ITALIA

    Vittoria, commenti, dichiarazioni e subito ritorno a Coverciano. Gli azzurri dopo aver superato l'Irlanda del Nord sono tornati nella notte nel ritiro di Coverciano, arrivando attorno le 3 con un volo partito dall'aeroporto di Orio, durato circa 50 minuti.


    Ieri sera il ct ha concesso una serata libera alla squadra; una cena fuori per scaricare un po' le tensioni della partita e ricaricare le batterie mentali per preparare al meglio la sfida con la Bosnia.



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  • ALLENAMENTO VERSO LA BOSNIA

    Il giorno dopo Italia-Irlanda del Nord, a Coverciano si sono visti sul campo solamente coloro che non avevano giocato, come di consueto in questi casi.


    Da oggi invece inizierà a tutti gli effetti la preparazione dell'Italia verso la finale Playoff. Alle 17 infatti tutto il gruppo squadra scenderà in campo per l'allenamento. Da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito molto stanco dalla gara con l'Irlanda e soprattutto quelle di Gianluca Scamacca, alle prese con un problema muscolare che si porta dietro da giorni.

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  • LA PARTENZA PER ZENICA

    Lo stadio che decreterà chi tra Italia e Bosnia andrà al Mondiale è il Bilino Polje di Zenica, un impianto inaugurato nel 1972 e con una capienza di 15600 posti a sedere, che però sarà ridotta martedì.


    Un primo approccio allo stadio in cui gli azzurri si giocheranno tutto la squadra di Gattuso ce l'avrà lunedì, alla vigilia. L'Italia infatti partirà per Zenica lunedì anche se prima dovrà fare "tappa" all'aeroporto di Sarajevo per poi prendere il pullman e arrivare dopo un'ora di tragitto a destinazione.

  • ANCHE GLI INFORTUNATI PRESENTI

    Ciò che contraddistingue quest'Italia è sicuramente il senso di appartenenza che Gattuso è riuscito a trasmettere fin dal primo giorno in cui si è seduto sulla panchina della Nazionale.


    Il ct ha puntato su un gruppo specifico in questi mesi proprio per creare quell'unione necessaria per superare le difficoltà. E oltre alle parole dei protagonisti sono i gesti a dimostrare che da questo punto di vista Gattuso può dirsi senza dubbio soddisfatto.


    Lunedì ad esempio, insieme ai convocati azzurri, voleranno in Bosnia anche chi è infortunato come Guglielmo Vicario e Giovanni Di Lorenzo, due che hanno sempre fatto parte del gruppo negli ultimi anni.

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