Verso Bosnia-Italia, il programma degli azzurri: oggi si torna in campo, lunedì la partenza per Zenica

Più che festeggiamento, l'Italia si è goduta qualche ora di relax e sollievo dopo la serata di giovedì, che per quasi 60 minuti era stata piena di ansia, fino al goal di Sandro Tonali da cui tutto è andato in discesa.
La vittoria con l'Irlanda del Nord però da oggi è davvero alle spalle perché gli azzurri sono consapevoli di non aver ancora fatto nulla e che l'ostacolo più alto ce l'avranno davanti, tra pochi giorni.
Martedì l'Italia calcistica si giocherà il suo futuro, ovvero il pass per il Mondiale in America. Tutto in 90 minuti, a Zenica, contro la Bosnia che aspetta gli azzurri per fare la storia. Ecco il programma della Nazionale di Gattuso verso l'appuntamento più importante degli ultimi anni.