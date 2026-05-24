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Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Verona-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen ed El Shaarawy sono un inno alla gioia, giallorossi in Champions League dopo 7 anni

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma

I giallorossi soffrono più del previsto, ma fanno il proprio dovere e chiudono nei primi quattro posti: Malen sblocca una gara complicata nella ripresa, nel finale il raddoppio di El Shaarawy.

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Sette anni dopo, la Roma ha compiuto la propria missione: la squadra di Gian Piero Gasperini batte il Verona e il prossimo anno tornerà ad ascoltare la musichetta della Champions League.

Al Bentegodi finisce 2-0 per i giallorossi contro un ottimo Verona, deciso a chiudere nel migliore dei modi un campionato disastroso culminato con la retrocessione anticipata ma costretto a inchinarsi contro una squadra più qualitativa e con più stimoli.

Nel primo tempo l'occasione più clamorosa è proprio di un giocatore veronese, ovvero Bowie: lo scozzese si presenta davanti a Svilar, che con un miracolo tiene in piedi la Roma. Dalla parte opposta bravissimo anche Montipò su una punizione dell'attivissimo Dybala.

Nei primi minuti della ripresa la gara prende una svolta ben definita: prima Valentini viene espulso per doppio giallo (il secondo per un fallo su Dybala al limite), quindi i giallorossi si vedono assegnare un rigore per mani in area di Bowie, penalty che Montipò respinge a Malen prima di essere battuto dal tap-in dell'olandese, servito da Dybala.

Il finale è di pura tensione. La Roma crea i presupposti per il raddoppio, Montipò è ancora bravo su Dybala, ma il Verona ci crede anche in inferiorità numerica. Il pareggio, però, non arriva. Anzi, ad arrivare è il raddoppio giallorosso: sempre Dybala vola in contropiede, assist di tacco per El Shaarawy e tocchetto vincente del Faraone, che chiude in questo modo l'esperienza nella Capitale.

Finisce così 0-2. E per la Roma significa qualificazione in Champions League dopo sette anni: l'ultima volta risaliva alla stagione 2018/2019, con Eusebio Di Francesco in panchina.

  • PAGELLE VERONA

    Bowie mette continuamente in difficoltà la difesa della Roma, ma ha sulla coscienza il mancato goal del primo tempo e il rigore causato. Disastroso Valentini: la sua espulsione cambia la partita. Montipò para il parabile: è lui il migliore dell'Hellas nonostante la sconfitta.

    VERONA (3-5-1-1): Montipò 7; Nelsson 6, Edmundsson 6, Valentini 4.5; Belghali 5.5 (86' Vermesan sv), Akpa Akpro 6, Lovric 6 (58' Al-Musrati 6), Harroui 5.5 (70' Sarr 5.5), Frese 5.5 (70' Bradaric 5.5); Suslov 5.5 (58' Bella-Kotchap 6); Bowie 5. All. Sammarco

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  • PAGELLE ROMA

    L'uomo Champions è sempre Donyell Malen, decisivo con il tap-in della vittoria e della qualificazione. Scatenato Dybala autore di entrambi gli assist, Soulé va a sprazzi, qualche problema per i difensori. Svilar decisivo: che parata su Bowie. El Shaarawy termina la lunga avventura giallorossa col goal che chiude la partita.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 5.5 (46' Ziolkowski 5.5, 72' Koné sv), Mancini 6, Hermoso 6; Celik 6, Cristante 6, Pisilli (46' El Aynaoui 5.5), Rensch 6; Soulé 6 (72' El Shaarawy 7), Dybala 7.5; Malen 7 (84' Vaz sv). All. Gasperini

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  • TABELLINO VERONA-ROMA

    VERONA-ROMA 0-2

    Marcatori: 56' Malen, 93' El Shaarawy

    VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali (86' Vermesan), Akpa Akpro, Lovric (58' Al-Musrati), Harroui (70' Sarr), Frese (70' Bradaric); Suslov (58' Bella-Kotchap); Bowie. All. Sammarco

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi (46' Ziolkowski, 72' Koné), Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli (46' El Aynaoui), Rensch; Soulé (72' El Shaarawy), Dybala; Malen (84' Vaz). All. Gasperini

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Valentini, Lovric, Ziolkowski

    Espulsi: Valentini al 50'