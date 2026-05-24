Verona-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen ed El Shaarawy sono un inno alla gioia, giallorossi in Champions League dopo 7 anni

Sette anni dopo, la Roma ha compiuto la propria missione: la squadra di Gian Piero Gasperini batte il Verona e il prossimo anno tornerà ad ascoltare la musichetta della Champions League.

Al Bentegodi finisce 2-0 per i giallorossi contro un ottimo Verona, deciso a chiudere nel migliore dei modi un campionato disastroso culminato con la retrocessione anticipata ma costretto a inchinarsi contro una squadra più qualitativa e con più stimoli.

Nel primo tempo l'occasione più clamorosa è proprio di un giocatore veronese, ovvero Bowie: lo scozzese si presenta davanti a Svilar, che con un miracolo tiene in piedi la Roma. Dalla parte opposta bravissimo anche Montipò su una punizione dell'attivissimo Dybala.

Nei primi minuti della ripresa la gara prende una svolta ben definita: prima Valentini viene espulso per doppio giallo (il secondo per un fallo su Dybala al limite), quindi i giallorossi si vedono assegnare un rigore per mani in area di Bowie, penalty che Montipò respinge a Malen prima di essere battuto dal tap-in dell'olandese, servito da Dybala.

Il finale è di pura tensione. La Roma crea i presupposti per il raddoppio, Montipò è ancora bravo su Dybala, ma il Verona ci crede anche in inferiorità numerica. Il pareggio, però, non arriva. Anzi, ad arrivare è il raddoppio giallorosso: sempre Dybala vola in contropiede, assist di tacco per El Shaarawy e tocchetto vincente del Faraone, che chiude in questo modo l'esperienza nella Capitale.

Finisce così 0-2. E per la Roma significa qualificazione in Champions League dopo sette anni: l'ultima volta risaliva alla stagione 2018/2019, con Eusebio Di Francesco in panchina.