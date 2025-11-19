Pubblicità
Edoardo Corvi ParmaGetty Images
Francesco Schirru

Verona-Parma, in porta Vicente Guaita, Corvi o Rinaldi? Chi gioca dopo l'infortunio di Suzuki

Chi sarà il portiere titolare del Parma nel prossimo turno di Serie A: dal mercato degli svincolati è arrivato Vicente Guaita.

Zion Suzuki, portiere titolare del Parma, dovrà rimanere fuori per tre mesi dopo aver rimediato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. 

I gialloblù sono dovuti così intervenire nel mercato degli svincolati per trovare un esperto portiere da mettere sotto contratto: il prescelto è Vicente Guaita, 38enne spagnolo ex Celta Vigo e Crystal Palace.

L'ufficialità di Guaita dovrebbe arrivare tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, ovvero in prossimità di Verona-Parma, fondamentale match salvezza e prima partita dopo la sosta. Sarà lui a presentarsi al Bentegodi tra i pali o per ora ci sarà un giovane sostituto?

  • GUAITA SUBITO TITOLARE?

    Considerando il poco tempo a disposizione e l'arrivo in un campionato tutto nuovo, difficilmente Vicente Guaita riuscirà a giocare titolare al Bentegodi.

    A seconda di quando arriverà la firma e l'ufficialità, Guaita potrebbe essere convocato per Verona, ma come sostituto del titolare. 

    La sensazione è che l'ex Crystal Palace sarà tra i pali dal primo minuto direttamente dal 29 novembre, quando il team emiliano affronterà l'Udinese allo Stadio Tardini.

  • CORVI O RINALDI IN PORTA?

    Vicente Guaita sarà il titolare al posto di Suzuki nel lungo periodo, ma nella partita contro il Verona dovrebbe esserci un altro sostituto tra i pali.

    Il 24enne Edoardo Corvi, secondo prima dell'arrivo di Guaita, sarà schierato titolare, mentre Rinaldi dovrebbe rimanere in panchina come alternativa.

    Cresciuto nel Parma, Corvi ha sempre giocato in gialloblù, eccezion fatta per l'annata in prestito al Legnago (2021/2022).

    Da quando fa parte della prima squadra, Corvi ha giocato undici partite, subendo dieci reti. Quattro match si sono conclusi senza alcuna rete subita.

  • L'ULTIMA PARTITA DI CORVI

    Corvi non è mai sceso in campo nel 2025/2026 e nemmeno nel 2024/2025, mentre nel 2023/2024 ha disputato cinque partite tra Coppa Italia e Serie B.

    L'ultima partita ufficiale con il Parma risale dunque alla primavera 2024, dunque un anno e mezzo fa: l'occasione è stata la sfida contro la Reggiana terminata 1-1, stesso risultato maturato contro la Cremonese qualche giorno prima.

  • RINALDI MAI IN CAMPO

    Se Corvi ha avuto modo di giocare diverse partite con la prima squadra del Parma, il 22enne Filippo Rinaldi aspetta ancora una chance con i gialloblù.

    Anch'esso cresciuto nelle giovanili del Parma, Rinaldi ha disputato alcune stagioni con l'Under 17 e Under 19 prima di essere ceduto in prestito a Montevarchi, Piacenza, Olbia e Feralpisalò. La scorsa estate è tornato in città per rappresentare il terzo posto alle spalle di Suzuki e Corvi.

