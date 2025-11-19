Verona-Parma, in porta Vicente Guaita, Corvi o Rinaldi? Chi gioca dopo l'infortunio di Suzuki

Zion Suzuki, portiere titolare del Parma, dovrà rimanere fuori per tre mesi dopo aver rimediato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide.

I gialloblù sono dovuti così intervenire nel mercato degli svincolati per trovare un esperto portiere da mettere sotto contratto: il prescelto è Vicente Guaita, 38enne spagnolo ex Celta Vigo e Crystal Palace.

L'ufficialità di Guaita dovrebbe arrivare tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, ovvero in prossimità di Verona-Parma, fondamentale match salvezza e prima partita dopo la sosta. Sarà lui a presentarsi al Bentegodi tra i pali o per ora ci sarà un giovane sostituto?