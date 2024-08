Verona-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: Livramento e Mosquera puniscono Conte

Il Napoli di Conte parte malissimo in campionato: Livramento e Mosquera (doppietta) mandano in estasi il Verona. Kvara ko.

Inizio di campionato peggiore, per il Napoli di Antonio Conte, non poteva esserci.

Azzurri travolti 3-0 al 'Bentegodi' dal Verona, coi fantasmi della scorsa stagione che riaffiorano e i limiti di una rosa resa work in progress dal mercato messi a nudo dal roboante successo dell'Hellas.

A far sognare la squadra di Paolo Zanetti sono proprio due acquisti estivi, Livramento e Mosquera: il primo sblocca il punteggio con una zampata in area, il colombiano bagna l'esordio in Serie A addirittura realizzando una doppietta (rasoterra a tu per tu con Meret e tap-in a porta vuota).

Per il Napoli, che a fine primo tempo ha perso per un infortunio alla testa Kvaratskhelia, è subito notte fonda.