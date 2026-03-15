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VitinhaGetty Images
Michael Di Chiaro

Verona-Genoa 0-2, pagelle e tabellino: Vitinha decisivo, Ostigard implacabile, Montipò sorpreso, Messias a sprazzi, Orban spento

Il portoghese entra a mezz'ora dalla fine e praticamente al primo pallone toccato beffa Montipò. Nel finale, invece, ci pensa Ostigard, ancora una volta di testa, a chiudere i conti.

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Seconda vittoria consecutiva per il Genoa che batte 1-0 il Verona al 'Bentegodi' e incamera altri tre punti che rappresentano un investimento importantissimo in chiave salvezza.

Per gli scaligeri, invece, la situazione si fa sempre più complicata: in attesa che la Fiorentina scenda in campo contro la Cremonese nel Monday Night, la squadra di Sammarco rimane a -7 dal quartultimo posto a nove giornate dal termine.

Un primo tempo a conti fatti privo di emozioni, viene ravvivato solamente dal tiro-cross di Akpa-Apro che per poco non sorprende Bijlow andando a timbrare l'incrocio dei pali. Nella ripresa, invece, sono le mosse di De Rossi a spazzare via il torpore: Vitinha, in campo da un minuto, sfodera una conclusione potente dalla distanza che coglie di sorpresa Montipò e indirizza la sfida. Nel finale, invece, entra anche Martin ed è proprio lui a pennellare il pallone per la testa di Ostigard che si conferma una sentenza (5° goal stagionale) e chiude i giochi.

  • PAGELLE VERONA

    Orban (5) non si vede mai ed esce nel finale. Montipò (5) non è esente da colpe in occasione del goal di Vitinha. Il terzetto difensivo è in costante affanno. Qualche sussulto di Akpa-Akpro (6) ma non basta.

    VOTI VERONA: Montipò 5; Edmundsson 5, Nelsson 5, Valentini 5; Oyegoke 5 (46' Belghali 5), Akpa-Akpro 6, Gagliardini 6, Harroui 5.5 (65' Suslov 6), Frese 6 (80' Sarr sv); Bowie 5.5, Orban 5 (86' Mosquera sv). 

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  • PAGELLE GENOA

    Vitinha (7) entra e dopo un minuto decide la partita con un bolide da fuori. Ostigard (7) blinda il risultato nel finale su assist di un altro subentrato come Martin (6.5). Prestazione di grande spessore anche da parte di Frendrup (6.5).

    VOTI GENOA: Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (59' Norton-Cuffy 6), Malinovskyi 6.5 (71' Amorim 6), Frendrup 6.5, Messias 6 (78' Martin 6.5), Ellertsson sv; Colombo 6 (79' Ekhator sv), Ekuban 5.5 (60' Vitinha 7).

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  • TABELLINO VERONA-GENOA

    VERONA-GENOA 0-2

    Marcatori: 61' Vitinha, 86' Ostigard

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (46' Belghali), Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (65' Harroui), Frese (80' Sarr); Bowie, Orban (86' Mosquera). All. Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli (59' Norton-Cuffy), Malinovskyi (71' Amorim), Frendrup, Messias (78' Martin), Ellertsson; Colombo (79' Ekhator), Ekuban (60' Vitinha). All. De Rossi.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Oyegoke, Akpa Akpro, Vitinha

    Espulsi: -

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