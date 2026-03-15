Verona-Genoa 0-2, pagelle e tabellino: Vitinha decisivo, Ostigard implacabile, Montipò sorpreso, Messias a sprazzi, Orban spento

Seconda vittoria consecutiva per il Genoa che batte 1-0 il Verona al 'Bentegodi' e incamera altri tre punti che rappresentano un investimento importantissimo in chiave salvezza.

Per gli scaligeri, invece, la situazione si fa sempre più complicata: in attesa che la Fiorentina scenda in campo contro la Cremonese nel Monday Night, la squadra di Sammarco rimane a -7 dal quartultimo posto a nove giornate dal termine.

Un primo tempo a conti fatti privo di emozioni, viene ravvivato solamente dal tiro-cross di Akpa-Apro che per poco non sorprende Bijlow andando a timbrare l'incrocio dei pali. Nella ripresa, invece, sono le mosse di De Rossi a spazzare via il torpore: Vitinha, in campo da un minuto, sfodera una conclusione potente dalla distanza che coglie di sorpresa Montipò e indirizza la sfida. Nel finale, invece, entra anche Martin ed è proprio lui a pennellare il pallone per la testa di Ostigard che si conferma una sentenza (5° goal stagionale) e chiude i giochi.