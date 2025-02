Verona-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Hellas Verona vs Atalanta

Al Bentegodi l’Hellas ospita i nerazzurri di Gasperini: Zanetti ha bisogno dei tre punti per la salvezza, bergamaschi a caccia di riscatto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà la sfida fra Hellas Verona e Atalanta ad aprire il sabato della 24^ giornata di Serie A Enilive. Al Bentegodi si sfideranno le squadre di Zanetti e Gasperini, protagoniste di momenti molto diversi fra di loro.

Hellas al momento in zona salvezza: i 4 punti ottenuti fra Monza e Venezia hanno proiettato i veneti al tredicesimo posto, con tre lunghezze di vantaggio sul Parma attualmente terzultimo.

Momento di difficoltà, invece, per l’Atalanta di Gasperini: i bergamaschi hanno perso contatto con la vetta, distante sette punti, e soprattutto hanno visto riempirsi nelle ultime settimane l’infermeria. Gasperini è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna e, soprattutto, mercoledì volerà a Brugge a giocarsi il playoff di Champions League.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.