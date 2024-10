Verona-Monza dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si chiude l'ottavo turno di Serie A con la partita di Verona tra gialloblù e Monza: dove guardarla in diretta tv e streaming.

Si chiude a Verona l'ottava giornata di Serie A. L'Hellas affronta il Monza nell'ultima partita, di scena lunedì 21 ottobre 2024. I padroni di casa provano a sfondare la doppia cifra, avendo ottenuto fin qui nove punti in sette partite, mentre gli ospiti sperano di svoltare e lasciare l'ultimo posto in graduatoria.

Lo scorso anno il Monza ha fatto la voce grossa conto il Verona nei due match di campionato, ottenendo quattro punti su sei, riuscendo a fare lo stesso anche nel torneo di Serie A precedente.

Per trovare una vittoria del Verona bisogna di fatto andare indietro fino al gennaio 2011, quando entrambe le squadre giocavano in Serie C. Da allora due vittorie e due pareggi per la squadra lombarda, mentre i gialloblù si sono dovuti accontentare di due punti in quattro gare.