Vergara recupera per Napoli-Roma? Le parole di Allegri e la gestione dopo l'infortunio: può anticipare il rientro

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Antonio Vergara va di fretta. Il giocatore del Napoli ha letteralmente bruciato i tempi di recupero.
L'infortunio subito a inizio ottobre in Nazionale era piuttosto serio e sembrava dover richiedere uno stop abbastanza lungo.
Invece il rientro di Vergara appare ormai imminente e potrebbe avvenire addirittura già in occasione di Napoli-Roma.
Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri dopo la gara contro il Bodo/Glimt in Champions League.