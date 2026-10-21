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Lelio Donato

Vergara recupera per Napoli-Roma? Le parole di Allegri e la gestione dopo l'infortunio: può anticipare il rientro

Serie A
Napoli
Napoli vs Roma
Roma

Il giocatore del Napoli si era infortunato durante Italia-Turchia con tempi di recupero stimati in circa un mese e mezzo. Vergara però sta per rientrare in gruppo e potrebbe essere convocato già contro la Roma.

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Antonio Vergara va di fretta. Il giocatore del Napoli ha letteralmente bruciato i tempi di recupero.

L'infortunio subito a inizio ottobre in Nazionale era piuttosto serio e sembrava dover richiedere uno stop abbastanza lungo.

Invece il rientro di Vergara appare ormai imminente e potrebbe avvenire addirittura già in occasione di Napoli-Roma.

Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri dopo la gara contro il Bodo/Glimt in Champions League.

  • L'INFORTUNIO DI VERGARA

    Come detto sopra Antonio Vergara si era fatto male durante Italia-Turchia del 5 ottobre.

    Gli esami strumentali, svolti al suo rientro a Napoli, avevano evidenziato "una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro".

    Un infortunio muscolare dunque piuttosto serio che solitamente richiede uno stop di circa sei settimane.

    Il rientro di Vergara in gruppo era stato programmato dal Napoli non prima di metà novembre.

  • RECUPERO LAMPO: PRONTO PER LA ROMA?

    Vergara ha saltato due gare di campionato, contro Frosinone e Venezia, e due di Champions League contro Villarreal e Bodo/Glimt.

    Ma potrebbe a sorpresa tornare a disposizione già sabato 24 ottobre per il big-match che vedrà il Napoli ospitare la Roma al 'Maradona'.

    Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri: "Vediamo se sarà a disposizione, che però per me è difficile perché non si è ancora allenato con la squadra".

    La convocazione di Vergara per Napoli-Roma comunque non è del tutto da escludere e avrebbe del clamoroso.

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  • QUANDO TORNA VERGARA

    Vergara in ogni caso tornerà a disposizione di Allegri molto prima rispetto a quanto inizialmente previsto.

    Il giocatore del Napoli ha bruciato i tempi e punta alla convocazione per la Roma, in caso contrario il rientro almeno in panchina potrebbe avvenire nel turno infrasettimanale contro il Monza.

    Di certo non verrà corso nessun tipo di rischio anche perché Vergara si era fermato per parecchie settimane anche nella scorsa stagione, anche se allora si trattava di un problema alla fascia plantare, dunque diverso rispetto all'infortunio subito in Nazionale.

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  • I NUMERI DI VERGARA

    Prima dell'infortunio in realtà Vergara non aveva trovato tantissimo spazio con Allegri.

    Per lui infatti solo due presenze da titolare e un totale di 162' giocati in stagione tra campionato e Champions League.

    Nonostante questo Roberto Mancini aveva deciso di convocarlo in Nazionale con cui a debuttato a Parigi nel pareggio contro la Francia.

    Allegri invece aveva spiegato così lo scarso minutaggio di Vergara: "Era entrato bene a Genova, però credo che nel dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena tredici partite nel Napoli, bisogna andarci un pochino piano".

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