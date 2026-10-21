Vergara recupera per Napoli-Roma? Le parole di Allegri e la gestione dopo l'infortunio: può anticipare il rientro

Vergara ha saltato due gare di campionato, contro Frosinone e Venezia, e due di Champions League contro Villarreal e Bodo/Glimt.

Ma potrebbe a sorpresa tornare a disposizione già sabato 24 ottobre per il big-match che vedrà il Napoli ospitare la Roma al 'Maradona'.

Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri: "Vediamo se sarà a disposizione, che però per me è difficile perché non si è ancora allenato con la squadra".

La convocazione di Vergara per Napoli-Roma comunque non è del tutto da escludere e avrebbe del clamoroso.