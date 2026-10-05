Vergara "può essere l'ala destra del futuro" come dice Mancini: il giocatore del Napoli è uscito per infortunio, cosa si è fatto e quando torna

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Era uno dei giocatori più attesi specie dopo le importanti parole spese nei suoi confronti da Roberto Mancini.
Antonio Vergara contro la Turchia è sceso in campo per la prima volta da titolare in Nazionale. E ha ripagato la fiducia riposta in lui dal Ct.
L'esterno del Napoli è stato infatti sicuramente tra i migliori in campo, mostrando alcune delle qualità che gli hanno permesso di conquistare sempre più spazio con Conte nella scorsa stagione.
La sensazione insomma è che Vergara con l'Italia non sia solo di passaggio. A patto di convincere anche Allegri a concedergli maggiore spazio.
Intanto nei prossimi giorni le sue condizioni andranno valutate dopo il problema fisico accusato nel finale della gara contro la Turchia.