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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Lelio Donato

Vergara "può essere l'ala destra del futuro" come dice Mancini: il giocatore del Napoli è uscito per infortunio, cosa si è fatto e quando torna

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Turchia
Turchia

Mancini lo ha definito "l'ala destra del futuro" e contro la Turchia gli ha concesso la prima presenza da titolare in azzurro. Antonio Vergara è stato protagonista di una buonissima prestazione, ma è uscito per infortunio.

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Era uno dei giocatori più attesi specie dopo le importanti parole spese nei suoi confronti da Roberto Mancini.

Antonio Vergara contro la Turchia è sceso in campo per la prima volta da titolare in Nazionale. E ha ripagato la fiducia riposta in lui dal Ct.

L'esterno del Napoli è stato infatti sicuramente tra i migliori in campo, mostrando alcune delle qualità che gli hanno permesso di conquistare sempre più spazio con Conte nella scorsa stagione.

La sensazione insomma è che Vergara con l'Italia non sia solo di passaggio. A patto di convincere anche Allegri a concedergli maggiore spazio.

Intanto nei prossimi giorni le sue condizioni andranno valutate dopo il problema fisico accusato nel finale della gara contro la Turchia.

  • COSA HA DETTO MANCINI DI VERGARA

    Antonio Vergara ha debuttato in Serie A solo pochi mesi fa e non era mai stato convocato prima in Nazionale A.

    Mancini però ha dimostrato di voler puntare su un giocatore che ha le caratteristiche che servono nel calcio moderno.

    Tanto che il Ct nei suoi confronti ha speso parole molto importanti: "Mi auguro che possa diventare il nostro punto di riferimento sulla corsia di destra nei prossimi anni, possiede senza dubbio tutti i requisiti tecnici per riuscirci".

    E contro la Turchia ha deciso di lanciarlo per la prima volta titolare.

    "Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello, le qualità le ha" ha dichiarato dopo la partita Mancini.

  • LA PRIMA DA TITOLARE IN AZZURRO

    Ma com'è andato Vergara in Italia-Turchia?

    L'esterno del Napoli, dopo un avvio di partita un po' timido che gli è costato qualche richiamo da parte di Mancini, è cresciuto col passare dei minuti.

    Vergara ha spesso puntato il diretto avversario proprio come gli ha chiesto il Ct azzurro. E ha così creato scompiglio nella difesa della Turchia. Ma non solo.

    Mancini avrà sicuramente apprezzato pure la grande applicazione di Vergara in fase difensiva anche se, in occasione del momentaneo pareggio, non è riuscito a chiudere la diagonale.

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  • VERGARA INFORTUNATO?

    La partita di Antonio Vergara è terminata poco prima del 90' a causa di un problema fisico.

    Il giocatore del Napoli ha chiesto il cambio toccandosi il polpaccio. E una volta in panchina gli è stata applicata la borsa del ghiaccio sulla zona interessata.

    In attesa di ulteriori controlli e degli eventuali esami strumentali, la sensazione è che per Vergara possa trattarsi di qualcosa di più di semplici crampi.

    La speranza di Allegri, ovviamente, è che l'esterno non abbia riportato un infortunio serio e che possa essere a disposizione già per la prossima gara del Napoli.

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  • LA GESTIONE DI ALLEGRI

    Antonio Vergara in questo inizio di stagione non è sempre stato titolare col Napoli.

    Allegri infatti preferisce gestire un talento dal sicuro avvenire ma che deve ancora crescere, come sottolineato più volte dal tecnico.

    "Credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano" aveva dichiarato il tecnico qualche settimana fa.

    Allegri inoltre sta testando Vergara anche in una posizione diversa rispetto a quella di esterno testandolo come mezzala.

    Nelle prime cinque giornate di campionato è sceso in campo da titolare solo due volte. Per lui un goal e un assist contro il Genoa.

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