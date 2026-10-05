Vergara "può essere l'ala destra del futuro" come dice Mancini: il giocatore del Napoli è uscito per infortunio, cosa si è fatto e quando torna

Antonio Vergara ha debuttato in Serie A solo pochi mesi fa e non era mai stato convocato prima in Nazionale A.

Mancini però ha dimostrato di voler puntare su un giocatore che ha le caratteristiche che servono nel calcio moderno.

Tanto che il Ct nei suoi confronti ha speso parole molto importanti: "Mi auguro che possa diventare il nostro punto di riferimento sulla corsia di destra nei prossimi anni, possiede senza dubbio tutti i requisiti tecnici per riuscirci".

E contro la Turchia ha deciso di lanciarlo per la prima volta titolare.

"Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello, le qualità le ha" ha dichiarato dopo la partita Mancini.