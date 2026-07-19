Il ritiro estivo di Dimaro è storicamente il laboratorio dove prendono forma le ambizioni del Napoli. Quest'anno, sotto l'attenta guida di Massimiliano Allegri, si respira un'aria di profonda rivoluzione e una delle intuizioni più affascinanti e inaspettate riguarda Antonio Vergara. Non si tratta di un semplice esperimento per far fronte ai carichi di lavoro estivi, ma di un vero e proprio progetto tecnico cucito su misura per lui, destinato a impreziosire lo scacchiere azzurro.
Vergara cambia ruolo con Allegri: da trequartista a mezzala, nuova posizione nel 4-3-3
DA TREQUARTISTA A MEZZALA
Fino ad oggi, Vergara, nel Napoli ma anche nella Reggiana o nella Pro Vercelli, è sempre stato abituato a muoversi tra le linee come trequartista puro o a sprigionare la sua fantasia partendo largo come ala destra. Ma Allegri, fin dai primi allenamenti in Trentino, lo sta provando con insistenza nel ruolo di mezzala, per cercare di esaltare le sue caratteristiche nel 4-3-3.
Il tecnico livornese è convinto che la qualità tecnica, l'estro e la rapidità di pensiero del ragazzo possano rivelarsi armi letali se sfruttate partendo da qualche metro più indietro, in posizione centrale. Questo nuovo raggio d'azione gli permetterebbe di garantire imprevedibilità, inserimenti e strappi.
Esperimento che oggi ha incontrato un piccolo contrattempo: Vergara non ha infatti preso parte all'odierna seduta di allenamento a causa di lievi sintomi influenzali. Uno stop puramente precauzionale che non preoccupa minimamente lo staff medico, pronto a riabbracciarlo in campo a breve.
VERGARA AL CENTRO DEL PROGETTO
La centralità di Vergara nel nuovo progetto partenopeo non si limita al rettangolo verde, ma è ampiamente certificata dalle mosse della dirigenza e dalle attenzioni del suo allenatore.
- Il rinnovo fino al 2031: Nelle ultime ore è andato in scena un vertice decisivo e positivo tra l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, e il presidente Aurelio De Laurentiis. La firma sul nuovo lunghissimo contratto, che blinderà il giocatore per i prossimi cinque anni, è considerata ormai in arrivo. Un segnale chiaro di quanto il club creda nel suo potenziale.
- Il summit a cena: Allegri punta forte su di lui, come ribadito al ragazzo e al suo agente a cena, alla presenza dello stesso De Laurentiis. Un gesto inequivocabile per trasmettergli totale fiducia e illustrargli nel dettaglio l'importanza del nuovo piano tattico che lo vede protagonista.
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ALTERNATIVA A MCTOMINAY E DE BRUYNE
Nel 4-3-3 che Allegri sta disegnando per la nuova stagione, il centrocampo vanta interpreti di spessore assoluto. Vergara, con la sua nuova interpretazione del ruolo di mezzala offensiva, non sarà però una semplice comparsa.
Al contrario, si candida a essere la prima e più credibile alternativa a due autentici colossi del calibro di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. In un'annata che si preannuncia densa di impegni ad altissima intensità, avere in rosa un "jolly" tecnico fatto in casa, capace di spaccare le difese avversarie e far rifiatare i titolarissimi senza abbassare il tasso qualitativo, potrebbe rivelarsi la vera arma in più del nuovo Napoli targato Max Allegri.
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