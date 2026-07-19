Vergara cambia ruolo con Allegri: da trequartista a mezzala, nuova posizione nel 4-3-3

Il ritiro estivo di Dimaro è storicamente il laboratorio dove prendono forma le ambizioni del Napoli. Quest'anno, sotto l'attenta guida di Massimiliano Allegri, si respira un'aria di profonda rivoluzione e una delle intuizioni più affascinanti e inaspettate riguarda Antonio Vergara. Non si tratta di un semplice esperimento per far fronte ai carichi di lavoro estivi, ma di un vero e proprio progetto tecnico cucito su misura per lui, destinato a impreziosire lo scacchiere azzurro.