Verdetti Serie A 2025/26: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, retrocede la Cremonese

Il Milan perde clamorosamente a San Siro contro un Cagliari già salvo e dice addio alla qualificazione in Champions. Giocherà in Europa League nella prossima stagione.

Si compie così il miracolo del Como di Fabregas, che stravince a Cremona e si prende il quarto posto dietro la Roma, vittoriosa a Verona e terza dietro Inter e Napoli.