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Marco Trombetta

Verdetti Serie A 2025/26: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, retrocede la Cremonese

Serie A

Tutti i verdetti della Serie A 2025/2026: il Milan rimane clamorosamente fuori dalla Champions, ci va il Como che fa la storia. Juventus in Europa League, si salva il Lecce.

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  • SUICIDIO MILAN, IN CHAMPIONS CI VANNO ROMA E COMO

    Il Milan perde clamorosamente a San Siro contro un Cagliari già salvo e dice addio alla qualificazione in Champions. Giocherà in Europa League nella prossima stagione.

    Si compie così il miracolo del Como di Fabregas, che stravince a Cremona e si prende il quarto posto dietro la Roma, vittoriosa a Verona e terza dietro Inter e Napoli.

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  • SOLO EUROPA LEAGUE PER LA JUVENTUS

    A prescindere dalla vittoria o meno nel derby col Torino, iniziato in ritardo per gli scontri tra tifoserie, la squadra di Spalletti non può migliorare il quinto posto in classifica.

    I bianconeri giocheranno in Europa League insieme al Milan nella prossima stagione.

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  • SI SALVA IL LECCE, LA CREMONESE TORNA SUBITO IN B

    Il Lecce fa il suo al Via del Mare, battendo il Genoa di De Rossi già salvo e senza obiettivi. Di Francesco rompe la maledizione e conquista la prima salvezza in Serie A.

    Niente da fare per la Cremonese, che viene travolta in casa dal Como e torna in Serie B dopo un solo anno e una grande partenza che non è servita.

  • TUTTI I VERDETTI DOPO L'ULTIMA GIORNATA DI SERIE A

    QUALIFICATE IN CHAMPIONS

    - Inter

    - Napoli

    - Roma

    - Como


    QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE:

    - Juventus

    - Milan


    QUALIFICATA IN CONFERENCE:

    - Atalanta


    RETROCESSE IN SERIE B:

    - Cremonese

    - Verona

    - Pisa

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