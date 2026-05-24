AFP
Verdetti Serie A 2025/26: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, retrocede la Cremonese
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SUICIDIO MILAN, IN CHAMPIONS CI VANNO ROMA E COMO
Il Milan perde clamorosamente a San Siro contro un Cagliari già salvo e dice addio alla qualificazione in Champions. Giocherà in Europa League nella prossima stagione.
Si compie così il miracolo del Como di Fabregas, che stravince a Cremona e si prende il quarto posto dietro la Roma, vittoriosa a Verona e terza dietro Inter e Napoli.
SOLO EUROPA LEAGUE PER LA JUVENTUS
A prescindere dalla vittoria o meno nel derby col Torino, iniziato in ritardo per gli scontri tra tifoserie, la squadra di Spalletti non può migliorare il quinto posto in classifica.
I bianconeri giocheranno in Europa League insieme al Milan nella prossima stagione.
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SI SALVA IL LECCE, LA CREMONESE TORNA SUBITO IN B
Il Lecce fa il suo al Via del Mare, battendo il Genoa di De Rossi già salvo e senza obiettivi. Di Francesco rompe la maledizione e conquista la prima salvezza in Serie A.
Niente da fare per la Cremonese, che viene travolta in casa dal Como e torna in Serie B dopo un solo anno e una grande partenza che non è servita.
TUTTI I VERDETTI DOPO L'ULTIMA GIORNATA DI SERIE A
QUALIFICATE IN CHAMPIONS
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE:
- Juventus
- Milan
QUALIFICATA IN CONFERENCE:
- Atalanta
RETROCESSE IN SERIE B:
- Cremonese
- Verona
- Pisa
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