Venturino titolare in Roma-Juventus, Gasperini ci pensa: chi può fargli spazio e come stanno Dybala e Soulé

Quando la Roma ha preso Lorenzo Venturino dal Genoa, a gennaio, addetti ai lavori e tifosi si sono divisi in due categorie: chi ha faticato a comprendere il senso dell'operazione e chi ha storto il naso prevedendo vita breve nella Capitale per l'ex rossoblù.

Non era questione di bravura o meno: Venturino, semplicemente, al Genoa non aveva mai giocato o quasi da agosto a gennaio. E dunque veniva difficile immaginarlo come un vero protagonista nel cammino che avrebbe dovuto riportare la Roma a lottare concretamente per un posto in Champions League, cosa che la squadra di Gian Piero Gasperini sta facendo più che egregiamente.

Un mese (quasi) esatto dopo l'arrivo alla Roma, ufficializzato il 24 gennaio, Venturino ha già cominciato a ingranare. E ora potrebbe anche apprestarsi a vivere una delle notti emozionanti della sua ancor giovane carriera di calciatore: contro la Juventus, addirittura.