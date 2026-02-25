Goal.com
Live
Stefano Silvestri

Venturino titolare in Roma-Juventus, Gasperini ci pensa: chi può fargli spazio e come stanno Dybala e Soulé

Il giovane trequartista è arrivato in sordina dal Genoa a gennaio, ma contro la Cremonese ha dimostrato personalità. Il tecnico ha già detto di lui: "Con il tempo potrà darci soddisfazioni".

Quando la Roma ha preso Lorenzo Venturino dal Genoa, a gennaio, addetti ai lavori e tifosi si sono divisi in due categorie: chi ha faticato a comprendere il senso dell'operazione e chi ha storto il naso prevedendo vita breve nella Capitale per l'ex rossoblù.

Non era questione di bravura o meno: Venturino, semplicemente, al Genoa non aveva mai giocato o quasi da agosto a gennaio. E dunque veniva difficile immaginarlo come un vero protagonista nel cammino che avrebbe dovuto riportare la Roma a lottare concretamente per un posto in Champions League, cosa che la squadra di Gian Piero Gasperini sta facendo più che egregiamente.

Un mese (quasi) esatto dopo l'arrivo alla Roma, ufficializzato il 24 gennaio, Venturino ha già cominciato a ingranare. E ora potrebbe anche apprestarsi a vivere una delle notti emozionanti della sua ancor giovane carriera di calciatore: contro la Juventus, addirittura.

  • TITOLARE CONTRO LA JUVENTUS?

    Le indicazioni provenienti da Trigoria negli ultimi giorni hanno provocato una sorpresa: sì, Venturino potrebbe davvero essere la carta a sorpresa di Gasperini verso Roma-Juventus, big match del prossimo weekend nonché scontro diretto per uno dei quattro posti che porteranno in Champions League.

    Nulla è ancora definito, anche perché alla partita manca ancora qualche giorno e il tempo a disposizione dell'allenatore non è poco. Ma la mossa Venturino titolare pare essere diventata piuttosto concreta, specialmente dopo il bell'ingresso dell'ex genoano nella fase finale del posticipo contro la Cremonese.

  • PERSONALITÀ E GOAL SFIORATO

    Contro i grigiorossi, Gasperini ha inserito Venturino all'11' del secondo tempo al posto di Bryan Zaragoza. E il nuovo entrato non ha tradito. Anche se le tre reti della Roma, messe a segno da Cristante, Ndicka e Pisilli, non hanno visto la sua collaborazione.

    Venturino ha giocato con personalità sulla trequarti, in coppia con Pellegrini e dietro all'unica punta Malen. Ha portato palla, ha provato a creare, ha sfiorato addirittura un goal capolavoro con un sinistro a giro finito a tanto così dall'incrocio di Audero, immobile e impossibilitato a intervenire concretamente.

    Era al suo quinto spezzone con la Roma, Venturino. Aveva esordito nel finale contro il Milan, sempre dalla panchina, poi una mezzoretta contro Udinese, Cagliari e altri 26 minuti più recupero contro il Napoli. Sempre senza lasciare il segno. Ma contro la Cremonese qualcosina è cambiato.

    GASPERINI: "POTRÀ DARCI SODDISFAZIONI"

    All'inizio di febbraio, dopo l'arrivo di Venturino dal Genoa ma anche di Robinio Vaz dal Marsiglia, Gasperini aveva commentato a modo suo la doppia operazione di mercato: con una dose di speranza mescolata a sano realismo, considerando la doppia operazione impostata più per il futuro che per il presente.

    "Non possiamo pensare che siano competitivi per traguardi così alti - diceva il tecnico - Sono due giovanissimi, rappresentano il futuro e dovremo lavorarci".

    Lo stesso Gasperini ha mantenuto il concetto durante la conferenza stampa pre Roma-Cremonese, ma cambiando leggermente tono:

    "Venturino è un prestito, ha fatto qualche partita nel Genoa e un paio di goal l'anno scorso ma quest'anno ha giocato pochissimo: arriva per un ruolo in cui eravamo molto carenti, anche numericamente, e secondo me nel tempo ci darà delle soddisfazioni".

  • CHI GLI FA SPAZIO?

    Nel caso Gasperini voglia effettivamente puntare su Venturino dall'inizio, a far spazio al nuovo arrivato sarebbe un altro nuovo arrivato: proprio quel Zaragoza che contro la Cremonese è stato costretto alla staffetta, e che a sua volta non aveva demeritato nei 56 minuti in cui era rimasto sul terreno di gioco.

    Impensabile invece uno slittamento in panchina di Lorenzo Pellegrini, che dopo una prima parte di stagione controversa si è conquistato il posto da titolare: ha giocato dall'inizio sette delle ultime otto partite della Roma tra campionato e Coppa Italia, subentrando a un compagno solo contro il Milan alla fine di gennaio.

    COME STANNO DYBALA E SOULÉ

    Chiaro: la possibile mossa Venturino andrà valutata e soppesata anche in base alle condizioni fisiche di Paulo Dybala e Matias Soulé, i due grandi ex nonché teorici proprietari delle due maglie a disposizione sulla trequarti giallorossa.

    Tutti e due hanno saltato la Cremonese, uno per un problema a un ginocchio e l'altro per la pubalgia. Una settimana prima Dybala non si era messo a disposizione neppure contro il Napoli, mentre Soulé era entrato nella ripresa dimostrando uno stato di forma decisamente precario. Matias sta meglio, Paulo non ancora. Ma entrambi rimangono in dubbio per la Juventus, a livello di convocazione e di titolarità.

    E così, Gasperini dovrà fare con quel che ha a disposizione. Ovvero Pellegrini e uno tra Zaragoza e Venturino. Con l'ex genoano desideroso di mettersi in mostra non solo per il qui e ora, ma anche per il domani: è in prestito con diritto di riscatto e la Roma dovrebbe sborsare 7 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo. La missione conferma proseguirà domenica?

