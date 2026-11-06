Venezia-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Basic e una magia di Kike Perez spingono i friulani all'ultimo posto

Il Derby del Triveneto sorride al Venezia. Al Penzo finisce 2-1 per gli uomini di Nicola il primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. L'Udinese perde ancora, anche con Paolo Zanetti in panchina, e ora è ultima in classifica proprio al posto dei lagunari.

Primo tempo inizialmente di marca veneziana, poi l'Udinese esce alla distanza e riporta la gara sui binari dell'equilibrio. Il Venezia ha una palla d'oro con Hainaut, ma Okoye gli dice di no con i piedi. Mentre il collega Stankovic è bravissimo a volare su un destro incrociato di Ekkelenkamp.

La partita si incendia così nella prima parte della ripresa, dopo un miracolo in uscita di Stankovic su Davis. Basic porta avanti il Venezia in inserimento ben pescato in area da Hainaut, Moreno segna un'altra autorete dopo quella contro l'Inter deviando in porta un tocco di Davis, quindi Kike Perez firma il 2-1 con un bellissimo sinistro dalla distanza direttamente sotto l'incrocio.

L'Udinese perde brio e idee, il Venezia soffre qualcosina in difesa (erroraccio di Moreno, Stankovic salva su Chakvetadze) ma regge. E alla fine porta a casa tre punti vitali, lasciando l'ultimo posto e spingendo proprio l'Udinese nella posizione del fanalino di coda.