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Venezia FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Venezia-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Basic e una magia di Kike Perez spingono i friulani all'ultimo posto

Serie A
Venezia vs Udinese
Match report
Venezia
Udinese

Il Derby del Triveneto esplode nella ripresa dopo un primo tempo senza reti e sorride ai lagunari. Un'autorete di Moreno non basta al neo tecnico bianconero Zanetti.

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Il Derby del Triveneto sorride al Venezia. Al Penzo finisce 2-1 per gli uomini di Nicola il primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. L'Udinese perde ancora, anche con Paolo Zanetti in panchina, e ora è ultima in classifica proprio al posto dei lagunari.

Primo tempo inizialmente di marca veneziana, poi l'Udinese esce alla distanza e riporta la gara sui binari dell'equilibrio. Il Venezia ha una palla d'oro con Hainaut, ma Okoye gli dice di no con i piedi. Mentre il collega Stankovic è bravissimo a volare su un destro incrociato di Ekkelenkamp.

La partita si incendia così nella prima parte della ripresa, dopo un miracolo in uscita di Stankovic su Davis. Basic porta avanti il Venezia in inserimento ben pescato in area da Hainaut, Moreno segna un'altra autorete dopo quella contro l'Inter deviando in porta un tocco di Davis, quindi Kike Perez firma il 2-1 con un bellissimo sinistro dalla distanza direttamente sotto l'incrocio.

L'Udinese perde brio e idee, il Venezia soffre qualcosina in difesa (erroraccio di Moreno, Stankovic salva su Chakvetadze) ma regge. E alla fine porta a casa tre punti vitali, lasciando l'ultimo posto e spingendo proprio l'Udinese nella posizione del fanalino di coda.

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  • PAGELLE VENEZIA-UDINESE

    Che perla all'incrocio di Kike Perez, il migliore in campo. Lo spagnolo aveva pure aperto l'azione dell'1-0 di Basic con una perfetta imbucata per Hainaut. Quest'ultimo incide parecchio ed è uomo assist, Adams non punge, altra autorete per Moreno che rischia poi il disastro su Chakvetadze: attento uno Stankovic che diverse parate le compie.

    Davis si sbatte nonostante non sia al meglio, Zaniolo liscia clamorosamente la palla dello 0-1 nel primo tempo e non arriva alla sufficienza. Okoye forse non impeccabile sul sinistro vincente di Basic. In generale, prestazione a strappi della formazione di Zanetti, che dopo il secondo vantaggio veneziano però si perde.

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 7; Halhal 6, Moreno 5, Juan Jesus 6.5; Hainaut 7, Kike Perez 7.5, Basic 7 (85' Helgason sv), Sohm 6, Mazzocchi 6 (70' Haps sv); Yeboah 6 (85' Lauberbach sv), Adams 5.5. All. Nicola

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5.5; Abankwah 6 (75' Kabasele sv), Palma 5.5, Solet 6 (88' Miller sv); Vojvoda 6, Piotrowski 5.5 (64' Chakvetadze 5.5), Karlstrom 6, Kamara 6; Zaniolo 5.5 (75' Unai Gomez sv), Ekkelenkamp 6 (88' Bayo sv); Davis 6.5. All. Zanetti

  • TABELLINO VENEZIA-UDINESE

    VENEZIA-UDINESE 2-1

    Marcatori: 53' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic (85' Helgason), Sohm, Mazzocchi (70' Haps); Yeboah (85' Lauberbach), Adams. All. Nicola

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (75' Kabasele), Palma, Solet (88' Miller); Vojvoda, Piotrowski (64' Chakvetadze), Karlstrom, Kamara; Zaniolo (75' Unai Gomez), Ekkelenkamp (88' Bayo); Davis. All. Zanetti

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Mazzocchi, Palma

    Espulsi: nessuno

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