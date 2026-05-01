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Venezia promosso in Serie A GFX 01052026GOAL
Claudio D'Amato

Venezia promosso, ritorno in Serie A dopo una sola stagione: altro capolavoro firmato Stroppa

Serie B
Venezia

Toccata e fuga: il Venezia si riprende la Serie A ad appena un anno dalla retrocessione, guidata da un Giovanni Stroppa che - dopo i Playoff vinti con la Cremonese - stappa lo champagne ancora a La Spezia. Dietro alla cavalcata dei lagunari identità, gioco e profili 'fuori categoria'.

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La Spezia dà, La Spezia… ridà.


A distanza di un anno Giovanni Stroppa stappa nuovamente lo champagne al Picco, evidente isola felice di colui che - dopo la Cremonese - ha riportato in Serie A anche il Venezia. I lagunari si sono fatti riprendere dal 2-0 al 2-2 dallo Spezia, in superiorità numerica, ma il 3-2 del Mantova sul Monza terzo ha consegnato la matematica a una giornata dal termine della stagione regolare.


Purgatorio di una sola stagione per i lagunari, pronti a riassaporare il massimo palcoscenico italiano al culmine di un percorso da protagonisti. E d'altronde, con una guida del genere in panchina ed una rosa allestita per puntare senza mezzi termini in alto, il cocktail non poteva che rivelarsi vincente.

  • IL NUOVO CAPOLAVORO DI STROPPA

    Nella scorsa annata Stroppa era riuscito a far esplodere di gioia i cuori grigiorossi, adesso ha fatto lo stesso con quelli arancioneroverdi: due promozioni su due, a ruota. Meglio di così...


    Se la Cremo aveva conquistato la promozione tramite i Playoff, il Venezia ha tagliato il traguardo facendo proprio il campionato: 79 punti in 37 giornate bastano per tatuarsi di nuovo addosso la A, premio meritato per quanto mostrato durante questo trionfale 2025/2026.


    Stroppa ha lasciato la Lombardia, non ha proseguito il lavoro intrapreso allo Zini ed è approdato in Veneto, sposando la sete di risalita della proprietà made in USA capitanata da Duncan Niederauer: dinamica non azzeccata, azzeccatissima.

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  • 'FUORI CATEGORIA'

    Un po' ciò che è stato detto del Monza e - seppur sia più indietro in classifica - del Palermo: questo Venezia è 'fuori categoria'. Nel senso buono del termine, naturalmente.


    Un organico in grado di disimpegnarsi anche in Serie A e che, a meno di profonde rivoluzioni, meriterebbe un'ulteriore chance ad un livello più alto. Fosse solo per la cavalcata trionfale costruita, voluta e tradotta in promozione, che in riva alla Laguna ha scatenato la festa.

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  • DA ADORANTE A BUSIO: CHE SQUADRA

    I goal di bomber Adorante, giunto a Venezia da Castellammare e decisivo al primo colpo inseguendo il grande ex Pohjanpalo nella classifica marcatori; certezza, talento e personalità di Busio, al Penzo e dintorni ormai istituzione a stelle e strisce; qualità e fisico di Doumbia e Yeboah, quest'ultimo a segno anche al Picco prima di sbagliare un rigore; Kike Perez prototipo del jolly moderno; i tuttofare Hainaut e Haps; capitan Svoboda a guidare una difesa granitica a protezione del figlio d'arte Filip Stankovic, per il quale Marotta & co. possono sfregarsi le mani.


  • FILOTTO, GIOCO E IDENTITÀ

    Le zoppìe mostrate tra fine estate e inizio inverno (compresa la rovinosa uscita dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, 5-1) sono state spazzate via dall'impressionante continuità mostrata da dicembre in avanti, con una sola partita persa nelle ultime 22 giornate (0-2 in casa col Modena).


    Tantissime vittorie, pochi pareggi: il Venezia di Stroppa si è rivelato un rullo compressore, abbinando ai risultati un'organizzazione di gioco - impreziosita dal potenziale dei singoli - e un'identità chiare, poggiate sul 3-5-2 che sta facendo le fortune di chi allena.

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  • I NUMERI PROMOZIONE

    A certificare il cammino promozione arancioneroverde sono i numeri: 23 successi, 10 segni 'X' ed appena 4 ko, con migliore attacco del torneo (75 goal) e una retroguardia da appena 31 reti subite.

  • IN A PER RESTARCI

    La fest… A è servita: Venezia ritrova la A dopo un solo anno, ma stavolta per restarci tramite scelte ponderate e basi solide. Anche perché - tra risorse di VFC Newco 2020 LLC e nuovo stadio work in progress - gli argomenti non mancano.


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