Venezia promosso, ritorno in Serie A dopo una sola stagione: altro capolavoro firmato Stroppa

Un po' ciò che è stato detto del Monza e - seppur sia più indietro in classifica - del Palermo: questo Venezia è 'fuori categoria'. Nel senso buono del termine, naturalmente.





Un organico in grado di disimpegnarsi anche in Serie A e che, a meno di profonde rivoluzioni, meriterebbe un'ulteriore chance ad un livello più alto. Fosse solo per la cavalcata trionfale costruita, voluta e tradotta in promozione, che in riva alla Laguna ha scatenato la festa.