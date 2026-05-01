Venezia promosso, ritorno in Serie A dopo una sola stagione: altro capolavoro firmato Stroppa

La Spezia dà, La Spezia… ridà.
A distanza di un anno Giovanni Stroppa stappa nuovamente lo champagne al Picco, evidente isola felice di colui che - dopo la Cremonese - ha riportato in Serie A anche il Venezia. I lagunari si sono fatti riprendere dal 2-0 al 2-2 dallo Spezia, in superiorità numerica, ma il 3-2 del Mantova sul Monza terzo ha consegnato la matematica a una giornata dal termine della stagione regolare.
Purgatorio di una sola stagione per i lagunari, pronti a riassaporare il massimo palcoscenico italiano al culmine di un percorso da protagonisti. E d'altronde, con una guida del genere in panchina ed una rosa allestita per puntare senza mezzi termini in alto, il cocktail non poteva che rivelarsi vincente.