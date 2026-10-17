Venezia-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Stankovic monumentale, l'ex Juan Jesus domina, De Bruyne tradisce con un rigore horror, fantasma Lucca

Prima partita e prima vittoria per Nicola da allenatore del Venezia. Con protagonista un super Stankovic, che fa affondare il Napoli in Laguna.

Allegri tiene fuori dal primo minuto sia Hojlund che De Bruyne dopo le tensioni in Champions, dando fiducia a Lucca e Gilmour nel ruolo di play aggiunto al fianco di Lobotka.

Il passo indietro evidenziato in Europa, però, viene confermato anche a Venezia. Il primo tempo del Napoli è soporifero, la manovra è lenta e le occasioni create sono praticamente zero, fatta eccezione per il tiro in mischia di Rrahmani ribattuto da Haps.

Il secondo tempo si apre però con un buco clamoroso dello stesso Rrahmani che lascia aperta la strada per il goal di Adams, che inevitabilmente scuote il Napoli e Allegri in panchina, con i primi cambi come conseguenza. Entrano come previsto sia Hojlund che De Bruyne e l'impatto del danese è devastante, con tanto di rigore guadagnato. Sul battitore questa volta non ci sono dubbi, va KDB dal dischetto, ma la trasformazione è decisamente peggiore rispetto a quella contro il Frosinone. Rigore lento e prevedibile, Stankovic addirittura blocca.

E da quel momento in poi il portierone del Venezia si mette il mantello da Superman e tira fuori un miracolo assoluto sula botta da fuori di Lobotka, ma anche sul tiro rasoterra di Alisson Santos, il migliore del Napoli da quando è entrato in campo. E l'altra brutta notizia, a parte la sconfitta, per Allegri, è che il brasiliano si è fatto di nuovo male.