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Lelio Donato

Venezia-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Stankovic monumentale, l'ex Juan Jesus domina, De Bruyne tradisce con un rigore horror, fantasma Lucca

Serie A
Venezia vs Napoli
Match report
Venezia
Napoli

Inizia subito con una vittoria, la prima in campionato, l'avventura di Nicola sulla panchina del Venezia. Il Napoli sbatte sul muro Stankovic.

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Prima partita e prima vittoria per Nicola da allenatore del Venezia. Con protagonista un super Stankovic, che fa affondare il Napoli in Laguna.

Allegri tiene fuori dal primo minuto sia Hojlund che De Bruyne dopo le tensioni in Champions, dando fiducia a Lucca e Gilmour nel ruolo di play aggiunto al fianco di Lobotka.

Il passo indietro evidenziato in Europa, però, viene confermato anche a Venezia. Il primo tempo del Napoli è soporifero, la manovra è lenta e le occasioni create sono praticamente zero, fatta eccezione per il tiro in mischia di Rrahmani ribattuto da Haps.

Il secondo tempo si apre però con un buco clamoroso dello stesso Rrahmani che lascia aperta la strada per il goal di Adams, che inevitabilmente scuote il Napoli e Allegri in panchina, con i primi cambi come conseguenza. Entrano come previsto sia Hojlund che De Bruyne e l'impatto del danese è devastante, con tanto di rigore guadagnato. Sul battitore questa volta non ci sono dubbi, va KDB dal dischetto, ma la trasformazione è decisamente peggiore rispetto a quella contro il Frosinone. Rigore lento e prevedibile, Stankovic addirittura blocca.

E da quel momento in poi il portierone del Venezia si mette il mantello da Superman e tira fuori un miracolo assoluto sula botta da fuori di Lobotka, ma anche sul tiro rasoterra di Alisson Santos, il migliore del Napoli da quando è entrato in campo. E l'altra brutta notizia, a parte la sconfitta, per Allegri, è che il brasiliano si è fatto di nuovo male.

  • PAGELLE VENEZIA-NAPOLI

    Se il Venezia ha conquistato i primi tre punti stagionali, il merito è per gran parte di Stankovic, che prima para un brutto rigore (bisogna dirlo) a De Bruyne e poi si supera con due grandissimi interventi salva risultato su Lobotka e Alisson Santos. Lucca spreca l'ennesima occasione con una prestazione da fantasma, Hojlund invece entra bene facendo impazzire Moreno e procurandosi il rigore poi sbagliato malamente da KDB.

    Partita da leader assoluto dell'ex Juan Jesus, autore di un intervento sulla linea pazzesco ad anticipare Hojlund. Rrahmani ha grosse responsabilità sul goal di Adams, Alisson Santos entra benissimo, cambiando faccia alla manovra offensiva del Napoli. McTominay non è ancora quello che conosciamo, buoni segnali da Giovane, forse tirato fuori troppo presto.

    Stankovic 8; Halhal 6,5, Juan Jesus 7, Moreno 5 (71' Schingstienne 6); Hainaut 6, Kike Perez 6,5, Basic 6 (71' Helgason 6), Sohm 6 (82' Fanne sv), Haps 6,5 (71' Mazzocchi 6); Adams 7, Yeboah 6 (63' Rrahmani 6).

    Meret 6; Beukema 6 (63' Politano 6), Rrahmani 5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6, Gilmour 5,5 (54' De Bruyne 5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5 (82' Olivera sv); Giovane 6,5 (54' Alisson 6,5), McTominay 5,5; Lucca 5 (54' Hojlund 6,5).

  • TABELLINO VENEZIA-NAPOLI

    Marcatori: 49' Adams

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (71' Schingstienne); Hainaut, Kike Perez, Basic (71' Helgason), Sohm (82' Fanne), Haps; Adams, Yeboah (63' Rrahmani). All. Nicola

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema (63' Politano), Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour (54' De Bruyne), Lobotka, Spinazzola (82' Olivera); Giovane (54' Alisson), McTominay; Lucca (54' Hojlund). All. Allegri

    Arbitro: Sacchi

    Ammonti: Basic, Kike Perez

    Espulsi: nessuno

    Note: Stankovic para un rigore a De Bruyne al 68'

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