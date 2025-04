Venezia-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia vs Monza

Il Venezia ospita il Monza, sfida tra le ultime due in classifica: Di Francesco deve vincere per avvicinarsi alla zona salvezza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nella prima partita del sabato, il Venezia ospita il Monza in una partita cruciale per la squadra di Eusebio Di Francesco. Match tra le ultime due squadre in classifica anche se distanziate da ben sei punti e quindi con prospettive differenti.

Il Monza, con la sconfitta contro il Como, ha probabilmente detto addio alle ultime chance di salvarsi mentre il Venezia può ancora sperare ma deve necessariamente ottenere tre punti.

Di seguito tutte le informazioni su Venezia-Monza e le probabili formazioni dei due allenatori.