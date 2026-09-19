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Venezia FC v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Venezia-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Zaccagni ritrova il goal, Noslin segna ancora, Mandas para tutto, assist di Nuno Tavares, male Juan Jesus, Yeboah sbaglia tutto

Serie A
Venezia vs Lazio
Venezia
Lazio

La squadra di Gattuso soffre nel primo tempo ma in avvio di ripresa la sblocca con Zaccagni, poi raddoppia Noslin. Quinta sconfitta di fila per il Venezia che sbaglia un rigore, Lazio prima in classifica con Inter e Roma.

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La Lazio torna alla vittoria battendo per 0-2 il Venezia nell'anticipo del 'Penzo', i biancocelesti agganciano così Inter e Roma in vetta alla classifica con tredici punti. Ancora fermi a zero invece i lagunari nonostante un ottimo primo tempo.

La squadra di Gattuso parte bene ma poi rischia grosso quando Mandas atterra Correia, che sfrutta un grave errore di Floriani: è calcio di rigore per il Venezia. Sul dischetto va Yeboah che si fa parare il tiro dal portiere della Lazio, ancora protagonista nel primo tempo con almeno tre interventi decisivi.

I biancocelesti faticano a rendersi pericolosi. L'unico vero lampo degli ospiti prima dell'intervallo è un tiro a giro di Cancellieri che si spegne a lato non di molto. Un primo tempo comunque divertente si conclude così sullo 0-0.

Pronti, via nella ripresa il risultato si sblocca con un altro rigore stavolta concesso alla Lazio. Zaccagni, a differenza di Yeboah, non sbaglia. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Noslin su assist del solito Nuno Tavares.

  • PAGELLE VENEZIA-LAZIO

    Juan Jesus (5) si fa sovrastare da Noslin, Hainaut (6) spinge ma soffre in fase difensiva, Yeboah (4.5) sbaglia il suo rigore e ne provoca un altro, Adams (5) spreca troppo, Frattesi (6) stavolta non brilla

    Mandas (7.5) le prende tutte nel primo tempo, grave errore di Floriani (5), Sutalo (6.5) è una sicurezza, altro assist di Tavares (6.5), Zaccagni (7) mette corsa e qualità, Noslin (7) segna ancora.

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6; Schingtienne 6, Juan Jesus 5, Moreno 6; Hainaut 6, Kike Perez 6, Helgason 5.5 (73' Fanne 6), Sohm 6.5, Correia 6 (76' Sagrado 6); Adams 5.5 (73' Rrahmani 5.5), Yeboah 4.5 (87' Fernandez sv). All. Stroppa

    LAZIO (4-3-3): Mandas 7.5; Floriani 5 (77' Lazzari 6), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 6.5 (84' Pedraza sv); Frattesi 6, Belhayane 6, Taylor 6.5 (77' Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (77' Pinamonti 6), Zaccagni 7 (87' Isaksen sv). All. Gattuso

    • Pubblicità

  • TABELLINO VENEZIA-LAZIO

    VENEZIA-LAZIO 0-2

    Marcatori: 51' rig.Zaccagni, 60' Noslin

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6; Schingtienne 6, Juan Jesus 5, Moreno 6; Hainaut 6, Kike Perez 6, Helgason 5.5 (73' Fanne 6), Sohm 6.5, Correia 6 (76' Sagrado 6); Adams 5.5 (73' Rrahmani 5.5), Yeboah 4.5 (87' Fernandez sv). All. Stroppa

    LAZIO (4-3-3): Mandas 7.5; Floriani 5 (77' Lazzari 6), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 6.5 (84' Pedraza sv); Frattesi 6, Belhayane 6, Taylor 6.5 (77' Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (77' Pinamonti 6), Zaccagni 7 (87' Isaksen sv). All. Gattuso

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Kike Perez, Juan Jesus, Correia, Fernandez, Schingtienne, Moreno

    Espulsi: Nessuno

    Note: 17' Mandas para un rigore a Yeboah

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