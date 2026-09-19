Venezia-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Zaccagni ritrova il goal, Noslin segna ancora, Mandas para tutto, assist di Nuno Tavares, male Juan Jesus, Yeboah sbaglia tutto

La Lazio torna alla vittoria battendo per 0-2 il Venezia nell'anticipo del 'Penzo', i biancocelesti agganciano così Inter e Roma in vetta alla classifica con tredici punti. Ancora fermi a zero invece i lagunari nonostante un ottimo primo tempo.
La squadra di Gattuso parte bene ma poi rischia grosso quando Mandas atterra Correia, che sfrutta un grave errore di Floriani: è calcio di rigore per il Venezia. Sul dischetto va Yeboah che si fa parare il tiro dal portiere della Lazio, ancora protagonista nel primo tempo con almeno tre interventi decisivi.
I biancocelesti faticano a rendersi pericolosi. L'unico vero lampo degli ospiti prima dell'intervallo è un tiro a giro di Cancellieri che si spegne a lato non di molto. Un primo tempo comunque divertente si conclude così sullo 0-0.
Pronti, via nella ripresa il risultato si sblocca con un altro rigore stavolta concesso alla Lazio. Zaccagni, a differenza di Yeboah, non sbaglia. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Noslin su assist del solito Nuno Tavares.