Venezia-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia e Lazio una contro l’altra nella 26ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Venezia cerca punti preziosi per interrompere la striscia di sconfitte consecutive (tre) in campionato e restare aggrappato alla zona salvezza, la Lazio invece vuole tornare al successo per proseguire nella sua corsa verso un posto in Champions League.

La formazione allenata da Eusebio Di Francesco si affaccia a questa ventiseiesima giornata di campionato da penultima in classifica con 16 punti e nell’ultimo turno ha perso 2-0 contro il Genoa.

La Lazio invece nella giornata precedente ha fermato sul 2-2 il Napoli capolista: la formazione di Baroni, quinta con 46 punti, vuole ora tornare subito alla vittoria.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Venezia-Lazio: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.