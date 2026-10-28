Venezia-Inter 0-2, pagelle e tabellino: due autogoal per vincerla, Moreno la combina, Halhal è sfortunato, Thuram trascina, Dimarco ancora col freno a mano

L'Inter probabilmente più brutta della stagione in termini di prestazioni vince contro un Venezia che però fa tutto da solo, compresi i goal della vittoria nerazzurri.

Tanto turnover per Chivu in vista di derby e Champions. Rimangono fuori inizialmente Barella, Calhanoglu, Akanji e il febbricitante Pio Esposito. In porta confermato Provedel. Il primo tempo dell'Inter, però, è in linea con gli ultimi, dove ha faticato a imporre il proprio gioco e creare occasioni, com'era successo contro Shakhtar e Fiorentina.

L'highlight è sicuramente il goal annullato a Lauberbach per qualche centimetro di spalla in fuorigioco. L'Inter si salva, ma nel secondo tempo deve necessariamente cambiare marcia. Per questo motivo, Chivu mette subito dentro Barella, Calhanoglu e Akanji al posto di Sucic, Stankovic e Bisseck. Il Venezia, però, si difende con blocco basso e quando riparte rischia sempre di fare male all'Inter. Adams si viene annullato un goal per un fuorigioco più evidente rispetto a quello di Lauberbach nel primo tempo, poi Busio sbaglia abbastanza clamorosamente a pochi metri da Provedel.

E allora ad aiutare l'Inter ci pensa proprio il Venezia, che si fa due goal da solo. Prima con Moreno, con una goffa scivolata sul primo palo, poi con Halhal, sfortunato nel trovarsi addosso il colpo di testa di Carlos Augusto. L'Inter di fatto non segna, ma vince comunque e torna a mettersi in pari con la Lazio.