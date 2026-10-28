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FBL-ITA-SERIEA-VENEZIA-INTER MILANAFP
Marco Trombetta

Venezia-Inter 0-2, pagelle e tabellino: due autogoal per vincerla, Moreno la combina, Halhal è sfortunato, Thuram trascina, Dimarco ancora col freno a mano

Serie A
Venezia vs Inter
Match report
Venezia
Inter

Un'Inter tutt'altro che bellissima vince a Venezia grazie a due autogoal. Continua il testa a testa con la Lazio, riagganciata in classifica.

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L'Inter probabilmente più brutta della stagione in termini di prestazioni vince contro un Venezia che però fa tutto da solo, compresi i goal della vittoria nerazzurri.

Tanto turnover per Chivu in vista di derby e Champions. Rimangono fuori inizialmente Barella, Calhanoglu, Akanji e il febbricitante Pio Esposito. In porta confermato Provedel. Il primo tempo dell'Inter, però, è in linea con gli ultimi, dove ha faticato a imporre il proprio gioco e creare occasioni, com'era successo contro Shakhtar e Fiorentina.

L'highlight è sicuramente il goal annullato a Lauberbach per qualche centimetro di spalla in fuorigioco. L'Inter si salva, ma nel secondo tempo deve necessariamente cambiare marcia. Per questo motivo, Chivu mette subito dentro Barella, Calhanoglu e Akanji al posto di Sucic, Stankovic e Bisseck. Il Venezia, però, si difende con blocco basso e quando riparte rischia sempre di fare male all'Inter. Adams si viene annullato un goal per un fuorigioco più evidente rispetto a quello di Lauberbach nel primo tempo, poi Busio sbaglia abbastanza clamorosamente a pochi metri da Provedel.

E allora ad aiutare l'Inter ci pensa proprio il Venezia, che si fa due goal da solo. Prima con Moreno, con una goffa scivolata sul primo palo, poi con Halhal, sfortunato nel trovarsi addosso il colpo di testa di Carlos Augusto. L'Inter di fatto non segna, ma vince comunque e torna a mettersi in pari con la Lazio.

  • PAGELLE VENEZIA-INTER

    La prestazione complessiva del Venezia è molto buona. Funzionano sia Adams che Lauberbach, che si vedono annullati un goal a testa. Funziona la difesa fino alla scivolata sciagurata di Moreno che stappa la partita e alla sfortunata deviazione di Halhal, fino a quel momento praticamente perfetto.

    Nell'Inter, invece, ci sono poche cose che funzionano. Una è Provedel che tiene la porta chiusa con alcuni interventi importanti, l'altra è Thuram che prova sempre a trascinare e alla fine ci riesce propiziando l'autogoal di Moreno. Oltre al solito Carlos Augusto che ci mette ancora una volta lo zampino sul 2-0. Preoccupa per l'ennesima volta Dimarco, che sembra giocare col freno a mano tirato e non riesce minimamente ad avvicinarsi al giocatore ammirato nella scorsa stagione. Chissà se la testa sia proprio totalmente lì...

    Stankovic 6; Halhal 6, Moreno 5, Juan Jesus 6,5; Hainaut 6, Kike Perez 6,5 (61' Busio 5,5), Sohm 5,5, Helgason 6,5 (68' Basic 6), Mazzocchi 6 (76' Haps 6); Lauberbach 6,5 (69' Yeboah 6), Adams 6,5.

    Provedel 6,5; Bisseck 6 (46' Akanji 6), Bastoni 6, Carlos Augusto 6,5; Diouf 5,5, Sucic 5,5 (46' Barella 6), Stankovic 5,5 (46' Calhanoglu 6), Zielinski 5,5, Dimarco 5; Thuram 6,5 (86' Spence sv), Bonny 5,5 (64' Esposito 6).

  • TABELLINO VENEZIA-INTER

    Marcatori: 79' aut. Moreno, 82' aut. Halhal

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez (61' Busio), Sohm, Helgason, Mazzocchi (76' Haps); Lauberbach (69' Yeboah), Adams. All. Nicola

    INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck (46' Akanji), Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic (46' Barella), Stankovic (46' Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Thuram (86' Spence), Bonny (64' Esposito). All. Chivu

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Bastoni, Barella

    Espulsi: nessuno

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