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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Venezia-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: il primo tango di Mastantuono, Pellegrino entra e la chiude, Adams segna un gran goal, Stankovic non impeccabile

Serie A
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina

La Fiorentina va sotto anche a Venezia ma stavolta la ribalta in due minuti con la prima tripletta italiana di Franco Mastantuono, nella ripresa Pellegrino entra e chiude la partita. Fagioli illumina, a Stroppa non basta Adams.

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Buona la prima per Paolo Vanoli che al ritorno sulla panchina della Fiorentina vince in rimonta a Venezia per 2-4 grazie agli argentini. Mastantuono firma una tripletta, Pellegrino entra e chiude i conti.

La formazione viola inizia bene ma va sotto quando Busio parte in contropiede e serve Adams, bravissimo a piazzarla nell'angolino alto di piatto. A quel punto si accende finalmente l'uomo più atteso: Franco Mastantuono. Il talento argentino batte Stankovic due volte nel giro di due minuti, sempre di sinistro ma cambiando angolo.

A quel punto la Fiorentina potrebbe dilagare ma Njie, dopo essersi involato da solo verso la porta, si fa ipnotizzare da Stankovic mentre Stroppa perde anche Busio per infortunio.

In avvio di ripresa i padroni di casa attaccano cercando il pareggio. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Mateo Pellegrino, che appena subentrato brucia Moreno in velocità e batte ancora Stankovic. Nel finale c'è tempo anche per la tripletta personale di Mastantuono con un rimpallo fortunato e per un bel goal di Hainaut.

Venezia ancora fermo a quota zero, prima vittoria e primi punti per la Fiorentina.

  • PAGELLE VENEZIA-FIORENTINA

    Stankovic (5.5) non è piazzato bene, Moreno (5) fatica, Haps (4.5) perde un pallone sanguinoso, Juan Jesus (6) debutta bene, Busio (6.5) verticalizza come pochi, Adams (7) si sblocca.

    Jimenez (6.5) spinge tanto, Dragusin (6.5) in crescita, Fagioli (7) disegna calcio, Atta (6.5) ci mette qualità, il mancino di Mastantuono (8) canta, Beto (5.5) ancora imballato, fa meglio Pellegrino (7) quando entra, Njie (6.5) sempre attivo.

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5.5; Schingtienne 5.5, Moreno 5 (69' Juan Jesus 6), Haps 4.5; Hainaut 6.5, Kike Perez 6, Busio 6.5 (44' Helgason 6.5), Sohm 5.5 (80' Lauberbach sv), Sagrado 5.5 (69' Correia 6); Yeboah 6 (80' Fernandez sv), Adams 7. All. Stroppa

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Jimenez 6.5, Dragusin 6.5, Viery 6, Ranieri 5.5 (89' Pongracic sv); Ndour 6.5, Fagioli 7, Atta 6.5 (60' Gnonto 6); Mastantuono 8 (89' Brescianini sv), Beto 5.5 (60' Pellegrino 7), Njie 6.5 (80' Pedro Gonçalves sv). All. Vanoli

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  • TABELLINO VENEZIA-FIORENTINA

    VENEZIA-FIORENTINA 2-4

    Marcatori: 22' Adams, 29' e 30' Mastantuono, 66' Pellegrino, 84' Mastantuono, 86' Hainaut

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5.5; Schingtienne 5.5, Moreno 5 (69' Juan Jesus 6), Haps 4.5; Hainaut 6.5, Kike Perez 6, Busio 6.5 (44' Helgason 6.5), Sohm 5.5 (80' Lauberbach sv), Sagrado 5.5 (69' Correia 6); Yeboah 6 (80' Fernandez sv), Adams 7. All. Stroppa

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Jimenez 6.5, Dragusin 6.5, Viery 6, Ranieri 5.5 (89' Pongracic sv); Ndour 6.5, Fagioli 7, Atta 6.5 (60' Gnonto 6); Mastantuono 8 (89' Brescianini sv), Beto 5.5 (60' Pellegrino 7), Njie 6.5 (80' Pedro Gonçalves sv). All. Vanoli

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Schingtienne, Sohm, Nije

    Espulsi: Nessuno

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