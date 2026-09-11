Venezia-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: il primo tango di Mastantuono, Pellegrino entra e la chiude, Adams segna un gran goal, Stankovic non impeccabile

Buona la prima per Paolo Vanoli che al ritorno sulla panchina della Fiorentina vince in rimonta a Venezia per 2-4 grazie agli argentini. Mastantuono firma una tripletta, Pellegrino entra e chiude i conti.
La formazione viola inizia bene ma va sotto quando Busio parte in contropiede e serve Adams, bravissimo a piazzarla nell'angolino alto di piatto. A quel punto si accende finalmente l'uomo più atteso: Franco Mastantuono. Il talento argentino batte Stankovic due volte nel giro di due minuti, sempre di sinistro ma cambiando angolo.
A quel punto la Fiorentina potrebbe dilagare ma Njie, dopo essersi involato da solo verso la porta, si fa ipnotizzare da Stankovic mentre Stroppa perde anche Busio per infortunio.
In avvio di ripresa i padroni di casa attaccano cercando il pareggio. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Mateo Pellegrino, che appena subentrato brucia Moreno in velocità e batte ancora Stankovic. Nel finale c'è tempo anche per la tripletta personale di Mastantuono con un rimpallo fortunato e per un bel goal di Hainaut.
Venezia ancora fermo a quota zero, prima vittoria e primi punti per la Fiorentina.