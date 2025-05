Venezia-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Candé decisivo, finalmente Oristanio, Radu protagonista, Mandragora non si arrende, Beltran in ombra

Candé e Oristanio firmano un preziosissimo successo in chiave salvezza: 2-1 alla Fiorentina e quartultimo posto per la squadra di Di Francesco.

Un doppio scatto con vista salvezza. Grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, il Venezia supera in un solo colpo Empoli e Lecce e sale al quartultimo posto in classifica, con 29 punti. La Viola perde invece terreno nella corsa verso un posto in Europa.

Attacco “leggero” per il Venezia, con Oristanio e Yeboah. Oltre a Kean, Palladino perde anche Gudmundsson: in attacco Beltran prima punta, con Richardson e Ndour alle sue spalle. La posta in palio è importante e le due squadre sembrano un po’ contratte: dopo 1’ il Venezia ha un’ottima chance, ma Yeboah preferisce servire Oristanio (che non riesce a intervenire) anziché calciare.

Nei primi 45’ sono due le occasioni da rete nitide, una a testa: al 27’ Radu è bravissimo a deviare la conclusione a giro di Fagioli, nel primo minuto di recupero invece è il Venezia a sfiorare il goal: Yeboah dribbla in area e si crea lo spazio per concludere, ma spreca incrociando troppo.

L'articolo prosegue qui sotto

L’asse Yeboah-Oristanio crea un’altra buona occasione al 59’, ma quest’ultimo calcia fuori. Il Venezia però il goal lo trova un minuto dopo con l’inserimento di Fali Candé: il difensore controlla di petto e calcia tra le gambe di De Gea.

Tra il 67’ e il 68’ la partita prende i binari del Venezia: Ranieri ha la palla dell’1-1, ma la sua conclusione è respinta con il piede da Radu sul palo. Sul contropiede la squadra di Di Francesco trova il 2-0 con il ritorno al goal dopo mesi di Oristanio, bravo a indirizzare di testa. La Fiorentina ha uno scatto d’orgoglio e al 77’ trova la rete del 2-1 con Mandragora, bravo a calciare da terra. Troppo poco però per provare a riprendere il match.