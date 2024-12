Venezia-Como, il protagonista numero uno è il vento: goal da corner e autorete al Penzo

Sfortunata autorete, ma anche un goal da corner: il vento è il migliore e il peggiore in campo per il Venezia al Penzo.

Venezia colpita dal vento, e dunque anche il Pier Luigi Penzo, impianto che ospita le partite interne della squadra lagunare. Il match contro il Como, infatti, è stato ampiamente condizionata dal meteo.

Il goal di Oristanio da corner, il cosidetto 'olimpico', ma anche l'autorete di Candela, sono state aiutate, o causate a seconda del caso, dal fortissimo vento su Venezia.

Candela, in particolare, è intervenuto in modo scomposto nel tentativo di rinviare il pallone battendo il portiere dei lagunari Stankovic colpendo con lo stinco: l'ex Inter non è riuscito a deviare la conclusione sforunata, per il momentaneo 1-1 di una gara alla fine conclusasi sul 2-2.

Inutile dire che sui social si sono scatenati i tifosi, che hanno chiesto a gran voce il rinvio della partita. Partita che invece si è giocata, non proprio con un grandioso spettacolo per i fans delle due squadre.