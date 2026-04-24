Vasilije Kostov ha stregato l'Europa: l'interesse del Milan, la concorrenza di Arsenal, Barcellona, Bayern e PSG e occhio all'Inter

Non sorprende che i top club europei seguano Kostov, protagonista di una stagione straordinaria con la Stella Rossa. Intanto il giovane Vasilije punterà al nono titolo consecutivo in Super Liga; in estate, però, il suo futuro sarà al centro del mercato.
Il suo nome è già accostato ad Arsenal, Milan, Barcellona (contro cui ha segnato un rigore alla Panenka nella Youth League 2024), Bayern, Borussia Dortmund e PSG, ma il legame di Stankovic con l’Inter inserisce anche i nerazzurri nella corsa.
Avendo il giovane firmato un nuovo contratto fino al 2028 lo scorso ottobre, la Stella Rossa è però in una posizione di forza. Ma resta da vedere se il club deciderà di incassare quest'estate per quella che sarà sicuramente una cifra record per un giocatore serbo. Il diretto interessato, però, giura di non farsi condizionare dal clamore.
"Non credo di essermi lasciato trasportare dal fatto che si scriva molto sul mio possibile trasferimento - ha dichiarato a Sportal - Tutte quelle cifre altissime, 25 milioni... non influenzano per nulla il mio gioco e la mia permanenza".
Kostov, in ogni caso, ha fatto capire di aver già superato il livello del campionato serbo e ha lanciato un indizio sul suo futuro: "Non posso dire che sia troppo facile, ci sono giocatori esperti e bravi nella Super Liga. Ma sento di poter giocare a un livello più alto. Ora va bene così. Esprimerei il meglio di me in Germania o in Italia, ma non penso troppo ai miei desideri: trasferirmi quest'estate non è la mia priorità".