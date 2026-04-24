Vasilije Kostov ha stregato l'Europa: l'interesse del Milan, la concorrenza di Arsenal, Barcellona, Bayern e PSG e occhio all'Inter

Le prestazioni di Kostov nei derby delle giovanili contro il Partizan del 2024/25 hanno attirato l'attenzione. A settembre, in casa, aveva già segnato un goal spettacolare con un tiro nell'angolo alto. E a marzo, in trasferta, ha ripetuto l'impresa: ha saltato tre difensori e battuto il portiere con un tiro potente, vincendo la partita nei minuti di recupero e scatenando festeggiamenti sfociati in una rissa tra i giovani giocatori.

All'inizio del 2025 Kostov è stato promosso in prima squadra, ma ha continuato a capitanare l'Under 19 in quanto l'ex allenatore Vladan Milojevic lo convocava raramente. Ha esordito in prima squadra giocando 10 minuti contro il Beograd nell'aprile dell'anno scorso, ma ha dovuto attendere il momento giusto per ottenere opportunità più frequenti.