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Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Vasilije Kostov ha stregato l'Europa: l'interesse del Milan, la concorrenza di Arsenal, Barcellona, Bayern e PSG e occhio all'Inter

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Il giovanissimo talento della Stella Rossa non è ancora maggiorenne, ma sta incantando nel campionato serbo e sogna in grande: "Esprimerei il meglio di me in Germania o in Italia".

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A soli 17 anni, Vasilije Kostov sta battendo i record del calcio serbo. Centrocampista offensivo uscito dalle giovanili della Stella Rossa, sta sfidando ogni logica e mettendo in allerta l’élite europea con una stagione straordinaria.

Per Kostov è stata la classica annata della svolta: un anno fa giocava ancora nell'Under 19 della Stella Rossa, ma oggi, a distanza di 12 mesi, ha già collezionato più di 20 goal e assist in prima squadra.

A poche settimane dal suo diciottesimo compleanno, numeri e prestazioni hanno attirato l'attenzione di Arsenal, Barcellona e Bayern tra le altre.

Ecco dunque tutto ciò che c’è da sapere sul talento che sta conquistando il calcio serbo.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    GLI ESORDI

    Nato a Belgrado nel maggio 2008, Kostov ha inizia nel SF Royal FC, ma a sette anni è passato alla Stella Rossa, il club più titolato della Serbia davanti al Partizan.

    Riconosciuto presto come un talento fuori dal comune, ha bruciato le tappe nelle giovanili. Nel 2023/24, a 15 anni, ha segnato 20 goal con l’Under 17 venendo promosso nell'Under 19. E nell’annata successiva, giocando con ragazzi di tre anni più grandi, è arrivato in prima squadra.

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  • LA GRANDE OCCASIONE

    Le prestazioni di Kostov nei derby delle giovanili contro il Partizan del 2024/25 hanno attirato l'attenzione. A settembre, in casa, aveva già segnato un goal spettacolare con un tiro nell'angolo alto. E a marzo, in trasferta, ha ripetuto l'impresa: ha saltato tre difensori e battuto il portiere con un tiro potente, vincendo la partita nei minuti di recupero e scatenando festeggiamenti sfociati in una rissa tra i giovani giocatori.

    All'inizio del 2025 Kostov è stato promosso in prima squadra, ma ha continuato a capitanare l'Under 19 in quanto l'ex allenatore Vladan Milojevic lo convocava raramente. Ha esordito in prima squadra giocando 10 minuti contro il Beograd nell'aprile dell'anno scorso, ma ha dovuto attendere il momento giusto per ottenere opportunità più frequenti.

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  • COME STA ANDANDO

    Questa stagione è diversa: dopo il ritiro con la prima squadra, il 17enne Kostov ne fa ora parte a tutti gli effetti e, con un goal in Europa League contro il Porto, l’esordio in nazionale e il rinnovo a ottobre, ha proseguito la propria crescita esponenziale dal ritorno in panchina di Dejan Stankovic.


    Spostato stabilmente trequartista, Kostov ha segnato sei reti in sei gare di campionato tra febbraio e marzo, aggiungendo due assist e mostrando grande dinamismo. In quella striscia spicca l’ennesimo goal al Partizan: è lui il più giovane marcatore della storia del derby eterno.

    In totale, tra goal e assist, Kostov ha già toccato quota 21: un dato impressionante per un ragazzo così giovane.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

    Kostov è un classico numero 10, ma con caratteristiche da attaccante moderno. Gioca con visione e astuzia, unendo velocità e potenza, qualità fondamentali in uno sport sempre più fisico.

    Il suo baricentro basso gli consente cambi di direzione rapidi; nonostante l’età, non è facile strappargli il pallone, perché usa bene il fisico (173 cm) per proteggere la palla e liberarsi dagli avversari.

    Nonostante l’età, Kostov ha già dimostrato fiuto per il goal e per gli assist, ma ciò che colpisce di più è la sua mentalità. "Credo fermamente in quel ragazzo - ha dichiarato l’ex allenatore della Stella Rossa Milojevic - Ha un’etica del lavoro positiva, ascolta i suoi allenatori e lavora con loro anche individualmente".

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  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Criticare un diciassettenne con prestazioni così costanti ai massimi livelli sembra ingiusto: parlano l’età e il fatto che non dovrebbe nemmeno essere in prima squadra. Va però sottolineato come Kostov mostri ancora dei limiti, come il contributo difensivo. Se vogliamo essere severi, potrebbe sfidare più spesso l’avversario, vista la sua sicurezza con la palla.

    Deve però evitare di cadere nella presunzione dopo una stagione di successo. In una recente intervista al sito serbo Sportal, Kostov ha contestato l’affermazione di Stankovic, secondo cui sarebbe migliorato "del 30%” dal suo ritorno in panchina.

    "Onestamente credo di essere migliorato anche più del 30% - ha dichiarato - Ma non importa... Continuerò a crescere entro fine stagione, sia fisicamente sia mentalmente".

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    IL NUOVO ISCO?

    Nonostante la giovane età, Kostov gioca già a questi livelli e sembra destinato a una grande carriera. Se dovessimo paragonarlo a un giocatore affermato, diremmo Isco.

    Pur non essendo tra i più alti, i due condividono baricentro basso e corporatura robusta, qualità chiave per un numero 10 che si muove tra le linee, dove ogni piccolo vantaggio conta per superare i difensori, creare spazio, inventare occasioni e segnare.

    L’ex madridista è uno dei maestri moderni del ruolo e, come il giovane serbo, sa giocare anche sulle fasce. Se Kostov manterrà questa crescita, non sarà sorprendente vederlo un giorno al Bernabeu.

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  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    IL FUTURO

    Non sorprende che i top club europei seguano Kostov, protagonista di una stagione straordinaria con la Stella Rossa. Intanto il giovane Vasilije punterà al nono titolo consecutivo in Super Liga; in estate, però, il suo futuro sarà al centro del mercato.

    Il suo nome è già accostato ad Arsenal, Milan, Barcellona (contro cui ha segnato un rigore alla Panenka nella Youth League 2024), Bayern, Borussia Dortmund e PSG, ma il legame di Stankovic con l’Inter inserisce anche i nerazzurri nella corsa.

    Avendo il giovane firmato un nuovo contratto fino al 2028 lo scorso ottobre, la Stella Rossa è però in una posizione di forza. Ma resta da vedere se il club deciderà di incassare quest'estate per quella che sarà sicuramente una cifra record per un giocatore serbo. Il diretto interessato, però, giura di non farsi condizionare dal clamore.

    "Non credo di essermi lasciato trasportare dal fatto che si scriva molto sul mio possibile trasferimento - ha dichiarato a Sportal - Tutte quelle cifre altissime, 25 milioni... non influenzano per nulla il mio gioco e la mia permanenza".

    Kostov, in ogni caso, ha fatto capire di aver già superato il livello del campionato serbo e ha lanciato un indizio sul suo futuro: "Non posso dire che sia troppo facile, ci sono giocatori esperti e bravi nella Super Liga. Ma sento di poter giocare a un livello più alto. Ora va bene così. Esprimerei il meglio di me in Germania o in Italia, ma non penso troppo ai miei desideri: trasferirmi quest'estate non è la mia priorità".