Vardy critica la Serie A: "Corri, corri, poi arriva la partita e non ne hai più"

"Jamie Vardy's Having A Party", ovvero Jamie Vardy sta dando una festa: questo è il nome del podcast dell'attaccante che ha giocato per la Cremonese retrocessa nella stagione appena conclusa. Nel quale non mancano riflessioni dure sul campionato italiano:
"Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco".