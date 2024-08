Varane fuori dalla lista Serie A del Como: le condizioni e cosa succede

Il difensore francese escluso dall'elenco presentato dal club lombardo alla Lega: dall'infortunio alla possibile risoluzione, futuro già in bilico.

Raphael Varane è fuori dalla lista Serie A. Il difensore francese non farà parte della squadra che affronterà in trasferta l’Udinese. Il club lariano ha infatti deciso di non inserirlo nell’elenco da presentare alla Lega con i calciatori che potranno essere schierati nel corso di questo campionato.

Una decisione che apre nuovi scenari sul futuro dell’ex Real Madrid e Manchester United, che potrebbe lasciare subito il Como di Cesc Fabregas.

Arrivato sul lago per portare esperienza e le sue grandi doti nella squadra promossa in Serie A dopo 21 anni, finora Varane non è riuscito a lasciare il segno, con l’infortunio alla prima gara ufficiale, quella in Coppa Italia contro la Sampdoria dell’11 agosto scorso.

Il difensore francese ha poi saltare le due sfide di campionato contro Juventus e Cagliari e non è ancora a disposizione di Fabregas.