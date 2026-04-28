Vanoli verso l'addio alla Fiorentina: chi può sostituirlo in panchina al termine della stagione

Il nome più 'caldo' per raccogliere l'eredità di Vanoli alla guida della formazione viola è quello di Fabio Grosso, ultimo avversario in campionato nello 0-0 andato in scena al 'Franchi' contro il Sassuolo.

Proprio nel post-partita, ai microfoni di 'Sky Sport', Grosso non ha chiuso le porte a un eventuale approdo a Firenze.

"I rumors sulla Fiorentina? L'orgoglio è tanto, la piazza di Firenze è di primissimo livello. Ho molto rispetto per la proprietà per cui lavoro e per chi lavora nella Fiorentina. Mi fa piacere, ma mi soffermo sul presente e su ciò che stiamo facendo per continuare a migliorare".