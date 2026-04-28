Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Paolo Vanoli Fiorentina 2025-2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Vanoli verso l'addio alla Fiorentina: chi può sostituirlo in panchina al termine della stagione

Serie A
Fiorentina
P. Vanoli

Vanoli e la Fiorentina sono sempre più vicini a salutarsi a fine stagione: Paratici al lavoro per trovare il sostituto.

Pubblicità

Manca ancora un altro passettino alla Fiorentina per conquistare una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava complicata da raggiungere: i viola si sono portati fuori dalla zona calda grazie a un ottimo 2026.

Può dunque essere considerato positivamente il lavoro di Paolo Vanoli, chiamato in sostituzione dell'esonerato Stefano Pioli a novembre con la squadra ultimissima in classifica (appena 4 punti in 10 giornate).

Sebbene la linea del traguardo sia ormai a pochi centimetri dall'essere tagliata, in casa Fiorentina si prepara l'ennesima rivoluzione che dovrebbe coinvolgere anche la panchina.

  • ADDIO A FINE STAGIONE

    Come riportato da Matteo Moretto, le strade di Vanoli e della Fiorentina sono destinate a non incrociarsi più.

    Si va infatti verso la separazione a fine stagione: il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà così rinnovato, complice la voglia del club di puntare su un altro profilo per la panchina.

    • Pubblicità

  • CHI AL POSTO DI VANOLI SULLA PANCHINA DELLA FIORENTINA?

    Il nome più 'caldo' per raccogliere l'eredità di Vanoli alla guida della formazione viola è quello di Fabio Grosso, ultimo avversario in campionato nello 0-0 andato in scena al 'Franchi' contro il Sassuolo.

    Proprio nel post-partita, ai microfoni di 'Sky Sport', Grosso non ha chiuso le porte a un eventuale approdo a Firenze.

    "I rumors sulla Fiorentina? L'orgoglio è tanto, la piazza di Firenze è di primissimo livello. Ho molto rispetto per la proprietà per cui lavoro e per chi lavora nella Fiorentina. Mi fa piacere, ma mi soffermo sul presente e su ciò che stiamo facendo per continuare a migliorare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PARATICI AL LAVORO

    Saranno settimane intense le prossime per Fabio Paratici, al lavoro per consegnare una nuova guida tecnica alla Fiorentina in vista della prossima stagione.

    Una stagione che dovrà segnare il definitivo riscatto dopo il fallimento di questa in corso, contraddistinta dal forte rischio di retrocedere in B nonostante una campagna acquisti milionaria di tutto rispetto.

  • I NUMERI DI VANOLI ALLA FIORENTINA

    Ad oggi sono 34 le partite della Fiorentina con Vanoli seduto in panchina: il bilancio parla di 13 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

    Con lui al timone, i viola hanno totalizzato 33 punti sui 72 disponibili in campionato: un rendimento che ha permesso a Kean e compagni di abbandonare gli ultimi tre posti della classifica.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO