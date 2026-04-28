Vanoli verso l'addio alla Fiorentina: chi può sostituirlo in panchina al termine della stagione

Manca ancora un altro passettino alla Fiorentina per conquistare una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava complicata da raggiungere: i viola si sono portati fuori dalla zona calda grazie a un ottimo 2026.
Può dunque essere considerato positivamente il lavoro di Paolo Vanoli, chiamato in sostituzione dell'esonerato Stefano Pioli a novembre con la squadra ultimissima in classifica (appena 4 punti in 10 giornate).
Sebbene la linea del traguardo sia ormai a pochi centimetri dall'essere tagliata, in casa Fiorentina si prepara l'ennesima rivoluzione che dovrebbe coinvolgere anche la panchina.