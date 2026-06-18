Vanja Milinkovic-Savic tra la Juventus e un futuro in bilico: perché può lasciare il Napoli dopo un solo anno

Il casting portiere è più aperto che mai. Il nome nuovo per la Juventus, avanzato dalla Gazzetta dello Sport, è quello di Vanja Milinkovic-Savic: anche lui è in corsa per i pali bianconeri.
Il fratello di Sergej, per il quale la Juve avrebbe preso informazioni, si aggiunge a una lista di nomi ben corposa: c'è il Dibu Martinez, l'obiettivo numero uno, ma c'è pure Guglielmo Vicario. Mentre è tramontata da tempo la pista Alisson, il preferito iniziale di Spalletti.
Milinkovic-Savic è stato preso dal Napoli un anno fa, per contendere il posto a Meret, il portiere dei due Scudetti. Ma già dopo 12 mesi può cambiare nuovamente squadra, lasciando i partenopei.