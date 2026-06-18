Vanja Milinkovic-Savic tra la Juventus e un futuro in bilico: perché può lasciare il Napoli dopo un solo anno

Milinkovic-Savic, nei piani iniziali del Napoli, è arrivato per costituire un'alternativa forte a Meret. Questi erano i progetti azzurri la scorsa estate: irrobustire ogni reparto per costruire una rosa in grado di cavarsela sia in campionato che in Champions League dopo aver vinto lo Scudetto.

Alla fine l'ex torinista si è preso a tutti gli effetti il posto da titolare. 27 sono le presenze da lui collezionate in campionato, appena 11 quelle di Meret. E non solo perché l'italiano si è infortunato durante la stagione.

Il ballottaggio, insomma, è andato a favore di Milinkovic-Savic. Anche se in qualche occasione Conte ha schierato Meret per scelta tecnica: è accaduto soprattutto nel finale di campionato, tra Pisa e Udinese, e prima ancora contro Verona e Lecce tra febbraio e marzo.