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SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Vanja Milinkovic-Savic tra la Juventus e un futuro in bilico: perché può lasciare il Napoli dopo un solo anno

Calciomercato
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V. Milinkovic-Savic

Il portiere serbo è l'ultima idea dei bianconeri per la sostituzione di Di Gregorio. E può cambiare squadra dopo appena 12 mesi e nonostante un contratto con scadenza 2030.

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Il casting portiere è più aperto che mai. Il nome nuovo per la Juventus, avanzato dalla Gazzetta dello Sport, è quello di Vanja Milinkovic-Savic: anche lui è in corsa per i pali bianconeri.

Il fratello di Sergej, per il quale la Juve avrebbe preso informazioni, si aggiunge a una lista di nomi ben corposa: c'è il Dibu Martinez, l'obiettivo numero uno, ma c'è pure Guglielmo Vicario. Mentre è tramontata da tempo la pista Alisson, il preferito iniziale di Spalletti.

Milinkovic-Savic è stato preso dal Napoli un anno fa, per contendere il posto a Meret, il portiere dei due Scudetti. Ma già dopo 12 mesi può cambiare nuovamente squadra, lasciando i partenopei.

  • LA STAGIONE DI MILINKOVIC-SAVIC

    Milinkovic-Savic, nei piani iniziali del Napoli, è arrivato per costituire un'alternativa forte a Meret. Questi erano i progetti azzurri la scorsa estate: irrobustire ogni reparto per costruire una rosa in grado di cavarsela sia in campionato che in Champions League dopo aver vinto lo Scudetto.

    Alla fine l'ex torinista si è preso a tutti gli effetti il posto da titolare. 27 sono le presenze da lui collezionate in campionato, appena 11 quelle di Meret. E non solo perché l'italiano si è infortunato durante la stagione.

    Il ballottaggio, insomma, è andato a favore di Milinkovic-Savic. Anche se in qualche occasione Conte ha schierato Meret per scelta tecnica: è accaduto soprattutto nel finale di campionato, tra Pisa e Udinese, e prima ancora contro Verona e Lecce tra febbraio e marzo.

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  • Milinkovic-Savic Morata Napoli ComoGetty Images

    COM'È ANDATO AL NAPOLI

    Milinkovic-Savic non ha iniziato esattamente con il piede giusto a Napoli. Durante il ritiro estivo del 2025, proprio un suo evidente errore in uscita ha permesso all'Olympiacos di accorciare le distanze in un'amichevole comunque vinta per 2-1 dagli allora campioni d'Italia in carica.

    Per il resto, in realtà, l'annata di Milinkovic può definirsi "normale". Da 6, massimo da 6,5. Con qualche indecisione tra i pali e nelle uscite che non ha fatto stare tranquilla la gente di Napoli, alternata però a parate e alla nota predisposizione a giocare la palla con i piedi.

    E poi c'è la statistica sui rigori, il vero requisito in cui Milinkovic-Savic è un'eccellenza. Come l'ex granata ha dimostrato anche nell'annata che si è conclusa da poco.

    Il Napoli se n'è visto concedere 11 contro tra tutte le competizioni. E Milinkovic ne ha parati tre... e mezzo: a Camarda, a Morata e a Zaccagni, più a Larsson del Copenhagen, che però lo ha trafitto sulla ribattuta. Fondamentali, in particolare, i salvataggi sugli attaccanti di Lecce e Como.

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  • PERCHÉ MILINKOVIC-SAVIC PUÒ LASCIARE IL NAPOLI

    In generale, la sensazione è che il Napoli stia seriamente valutando la posizione di entrambi i portieri attualmente in rosa (oltre al terzo Contini): dunque di Milinkovic-Savic, ma anche di Meret.

    Quanto al serbo, di una sua possibile partenza dopo un solo anno si sta parlando da tempo. Proprio perché la sua posizione non è mai stata considerata indiscutibile, come potrebbe esserlo ad esempio quella di un Maignan al Milan o di uno Svilar alla Roma. I pilastri incedibili del Napoli, insomma, sono altri.

    In questo senso si inseriscono le voci non solo di una separazione, ma pure legate ai possibili sostituti di Milinkovic-Savic a Napoli: dallo stesso Vicario, accostato anche alla Juventus, del Bayer Leverkusen ma in prestito al PSV nel 2025/26.

    L'obbligo di riscatto per la permanenza di Milinkovic-Savic al Napoli è scattato all'inizio di febbraio dopo il 3-2 partenopeo in casa del Genoa: in quell'occasione il serbo ha firmato un contratto lungo, valido per altri quattro anni, dunque fino al 30 giugno del 2030.

  • L'INTERESSE DELLA JUVENTUS

    Quanto alla Juventus, invece, l'interesse ha naturalmente un suo perché. Nel senso che a Torino sono disperatamente alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, in attesa di capire il destino di Michele Di Gregorio.

    L'ex monzese ha pesantemente fallito nella sua seconda stagione in bianconero, collezionando errori su errori che hanno pure costretto Spalletti a mandarlo in panchina. La separazione in questo caso è scontata, nonostante un contratto valido per altri tre anni e con scadenza 2029.

    I nomi sono quelli già citati, tutti inseriti in una sorta di casting e tutti venuti alla luce dopo il no del Liverpool per Alisson: il Dibu Martinez in primis, Vicario. E ora Milinkovic-Savic. Sarà lui la sorpresa del mercato juventino?

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