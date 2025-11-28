Van Persie fa esordire il figlio Shaqueel col Feyenoord: “Una decisione da allenatore, non da padre”

E’ stato uno degli attaccanti più forti e prolifici della sua generazione, un campione che ha toccato i livelli più alti e che per anni, con le maglie prima dell’Arsenal e poi del Manchester United, è stato una delle stelle di prima grandezza della Premier League.
Robin Van Persie, nel corso del suo lungo cammino nel mondo del calcio, ha vinto tanto e provato ogni tipo di emozione, ma giovedì sera ha vissuto un evento completamente diverso da tutti gli altri.
Dallo scorso febbraio siede sulla panchina del Feyenoord e, proprio in occasione dell’ultima sfida giocata dalla sua squadra in Europa League contro il Celtic, ha avuto modo di togliersi un’enorme soddisfazione: quella di veder esordire suo figlio Shaqueel in prima squadra.