Van Persie fa esordire il figlio Shaqueel col Feyenoord: “Una decisione da allenatore, non da padre”

Robin Van Persie, dopo il triplice fischio finale, ha parlato del debutto di suoi figlio Shaqueel in prima squadra.

“Si è trattato di una decisione presa come allenatore e non come padre. Noi eravamo in svantaggio e dovevamo segnare e lui è un giocatore che può farlo da qualsiasi posizione. Dal punto di vista di un genitore è sempre un momento speciale vedere il proprio figlio esordire, ma ad essere sincero non ero concentrato sul quel momento, stavo solo facendo il mio lavoro come Shaqueel stava facendo il suo. Lo vedo come uno dei nostri giocatori e si è guadagnato questo esordio. Sono orgoglioso per come lavora sodo”.