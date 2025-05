Da van Dijk a Cole Palmer, passando dall'intramontabile Salah: la squadra della stagione della Premier League 2024/25 secondo GOAL

Nella top 11 di questa Premier League ci sono cinque giocatori del Liverpool campione in carica: vediamo la lista completa dei migliori dell'anno.

La Premier League 2024/25 sta volgendo al termine, con l'ultima giornata di campionato in programma domenica. Ovviamente ci sono ancora in palio dei posti preziosi valevoli per la prossima Champions League, ma il Liverpool si è già assicurato il titolo da tempo, dopo aver staccato gli inseguitori durante la pausa invernale e non essersi mai voltato indietro.

Non sorprende quindi che i Reds abbiano più rappresentanti (cinque) nella squadra della stagione della Premier League di GOAL rispetto a qualsiasi altro club, né che nessun giocatore del Manchester City sia stato selezionato dopo la complicata stagione degli uomini di Pep Guardiola.

Tuttavia, c'è un meritato riconoscimento per i giocatori di alcune delle sorprese della stagione 2024/25, tra cui Fulham, Brentford e Nottingham Forest...