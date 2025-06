Van Bommel a Voetbalzone: "Il Milan un ricordo speciale, Gattuso mi ha insegnato che se molli il 10% sei finito”

L'ex centrocampista olandese tra l'esperienza al Milan, la mentalità da vincente e il futuro: "In Italia ci tornerei, conta il progetto giusto”.

Dalla provincia olandese alle vette d’Europa: la carriera di Mark van Bommel è stata un viaggio attraverso i grandi club del calcio mondiale.

Dopo le esperienze con Fortuna Sittard, PSV, Barcellona, Bayern Monaco e AC Milan, il 79 volte nazionale olandese ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2013, forte di 667 partite ufficiali e 24 trofei vinti. Oggi, a 48 anni, Van Bommel è un tecnico in cerca di una nuova sfida dopo le panchine di PSV, Wolfsburg e Royal Antwerp.

In un'intervista a Voetbalzone, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, toccando temi come l’esperienza al Milan accanto a Gattuso e Ibrahimovic, i ricordi con la Nazionale olandese e Arjen Robben, il fallimento a Wolfsburg, il trionfo ad Anversa, il talento di Yamal paragonato a Messi e i retroscena del suo futuro in panchina.