"Valutiamo il mercato degli svincolati": chi può ancora prendere la Roma e in che ruolo

E se la Roma facesse qualcos'altro sul mercato? Non è impossibile, anche se in Serie A la finestra estiva delle trattative si è chiusa alle 20 di martedì 1° settembre.
A confermare l'ipotesi è stato il direttore sportivo Tony D'Amico: un calciatore svincolato potrebbe anche entrare a far parte della rosa di Gian Piero Gasperini, completandola laddove presenti qualche pecca.
Il tempo, del resto, c'è: chi è senza squadra potrà ancora trovarne una nei prossimi mesi. Ed è per questo che anche la Roma ci sta facendo un pensierino.
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