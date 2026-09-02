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Raphael Guerreiro Malacia SanchoGetty Images
Stefano Silvestri

"Valutiamo il mercato degli svincolati": chi può ancora prendere la Roma e in che ruolo

Calciomercato
Serie A
Roma

Il direttore sportivo D'Amico non ha escluso la possibilità di prelevare un giocatore attualmente senza squadra: "Ma più avanti". I nomi non mancano.

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E se la Roma facesse qualcos'altro sul mercato? Non è impossibile, anche se in Serie A la finestra estiva delle trattative si è chiusa alle 20 di martedì 1° settembre.

A confermare l'ipotesi è stato il direttore sportivo Tony D'Amico: un calciatore svincolato potrebbe anche entrare a far parte della rosa di Gian Piero Gasperini, completandola laddove presenti qualche pecca.

Il tempo, del resto, c'è: chi è senza squadra potrà ancora trovarne una nei prossimi mesi. Ed è per questo che anche la Roma ci sta facendo un pensierino.


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  • LE PAROLE DI D'AMICO

    Lo stesso D'Amico si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sul mercato appena concluso dalla Roma. Un mercato che ha visto il club giallorosso migliorare la propria rosa rispetto alla scorsa stagione.

    Nonostante gli arrivi dei vari Mora, Molina, Balerdi, Koulierakis, De Roon e Castro, però, il ds non ha escluso la possibilità di un nuovo ingresso a costo zero. Con un però.

    "Valutiamo quello che ci potrà essere - ha detto - ma nel caso lo affronteremo più avanti, non adesso".

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  • COSA SERVE ALLA ROMA

    Il riferimento, abbastanza evidente, è al vero tassello che la Roma non è riuscita a riempire: quello dell'esterno sinistro. In pratica, del vice Wesley. Con possibilità di giocare anche sulla trequarti, però.

    Su quella corsia se ne sono andati Angelino e Tsimikas in estate. E così la Roma ha solo esterni destri in rosa: il brasiliano, appunto, ma anche Rensch e Molina. L'obiettivo principale per un certo periodo è stato Luis Henrique, poi sfumato. Anche il tedesco Leweling avrebbe potuto giocare lì, prima del clamoroso dietrofront delle ultime ore di mercato.

    "Quando parliamo di attaccante esterno intendiamo un giocatore che potesse fare un doppio ruolo - ha spiegato D'Amico - Numericamente siamo leggermente corti, ma con un bel lavoro potremo arrivare a gennaio individuando qualche altro profilo. Ma ripeto, realisticamente un giocatore manca".

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  • I TERZINI SINISTRI SVINCOLATI

    Per quanto riguarda i giocatori che potrebbero interpretare in maniera pura il ruolo di esterno sinistro di centrocampo, qualche nome interessante sul mercato degli svincolati c'è. Eccome.

    C'è ad esempio Raphael Guerreiro, ancora senza squadra dopo l'addio al Bayern. Oppure Tyrell Malacia, che ha lasciato il Manchester United per fine contratto.

    Particolare è invece la situazione di Oleksandr Zinchenko, l'ex Manchester City e Arsenal: a febbraio si è rotto il ginocchio con la maglia dell'Ajax, vedendo chiudersi non soltanto la propria stagione, ma anche il contratto con gli olandesi, scaduto il 30 giugno.

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  • OCCHIO ANCHE A... SANCHO

    E poi c'è pure una vecchia conoscenza della Serie A, anche se nel nostro campionato non ci ha mai giocato: quel Jadon Sancho che più volte è stato accostato alle formazioni italiane. Roma compresa.

    Un anno fa è andata in scena una telenovela lunga, snervante. La Roma ha provato a convincere Sancho, ma alla fine non c'è stato verso: l'inglese del Manchester United non è arrivato in Italia, preferendo l'Aston Villa dopo il Chelsea.

    "Non bisogna pregare mai nessuno - diceva ai tempi Gasperini - Sancho, come altri giocatori che vengono, è sicuramente una possibilità, magari perché sono giocatori sicuramente bravi e possono darci un valore aggiunto. Ma è anche una grande opportunità per loro, enorme. Se entrano in questo tipo di pensiero, le cose si sposano. Altrimenti non è che puoi mettere insieme due mentalità così opposte. Non so, se lo capisce ha senso, se non lo capisce starà lì dov’è, non è un problema”.

    Un anno dopo, Sancho è senza squadra dopo la conclusione del contratto con il Manchester United. Ha caratteristiche diverse da Zinchenko, Malacia e Guerreiro, è più un esterno offensivo/trequartista che un esterno/terzino. Ma anche lui potrebbe rappresentare un'opportunità.

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