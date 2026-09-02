"Valutiamo il mercato degli svincolati": chi può ancora prendere la Roma e in che ruolo

E poi c'è pure una vecchia conoscenza della Serie A, anche se nel nostro campionato non ci ha mai giocato: quel Jadon Sancho che più volte è stato accostato alle formazioni italiane. Roma compresa.

Un anno fa è andata in scena una telenovela lunga, snervante. La Roma ha provato a convincere Sancho, ma alla fine non c'è stato verso: l'inglese del Manchester United non è arrivato in Italia, preferendo l'Aston Villa dopo il Chelsea.

"Non bisogna pregare mai nessuno - diceva ai tempi Gasperini - Sancho, come altri giocatori che vengono, è sicuramente una possibilità, magari perché sono giocatori sicuramente bravi e possono darci un valore aggiunto. Ma è anche una grande opportunità per loro, enorme. Se entrano in questo tipo di pensiero, le cose si sposano. Altrimenti non è che puoi mettere insieme due mentalità così opposte. Non so, se lo capisce ha senso, se non lo capisce starà lì dov’è, non è un problema”.

Un anno dopo, Sancho è senza squadra dopo la conclusione del contratto con il Manchester United. Ha caratteristiche diverse da Zinchenko, Malacia e Guerreiro, è più un esterno offensivo/trequartista che un esterno/terzino. Ma anche lui potrebbe rappresentare un'opportunità.