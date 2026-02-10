Luke Shaw è stato il principale responsabile del gol, ma Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo non sono riusciti a impedire a Soucek di intercettare il cross di Jarrod Bowen e di segnare sul primo palo al 50° minuto. Carrick ha fatto la mossa più ovvia, inserendo Sesko, e il giocatore da 74 milioni di sterline ha segnato per la seconda volta in tre partite proprio allo scadere, con un abile tocco che ha mandato la palla nell'angolo alto della porta.

All'United restavano meno di due minuti per segnare di nuovo e regalare al suo nuovo fan famoso online Frank Ilett (alias United Strand) il tanto atteso taglio di capelli, ma la sua capigliatura afro è destinata a crescere ancora di più, dato che i Red Devils non sono riusciti a vincere la quinta partita consecutiva.

GOAL valuta i giocatori del Man United al London Stadium...