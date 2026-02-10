Goal.com
Live
Man Utd West Ham Sesko ratings gfxGetty
Richard Martin

Valutazioni dei giocatori del Manchester United contro il West Ham: la serie di vittorie di Michael Carrick si interrompe! Benjamin Sesko salva Luke Shaw mentre gli Hammers interrompono il perfetto inizio dell'allenatore ad interim.

Il perfetto inizio di Michael Carrick come allenatore del Manchester United si è interrotto con un pareggio per 1-1 contro il West Ham, ma il gol del pareggio al 96° minuto di Benjamin Sesko ha permesso alla sua squadra di continuare la sua serie di imbattibilità. Lo United ha incontrato la sua squadra del cuore di Carrick, mentre Nuno Espirito Santo ha messo in atto un piano tattico che ha soffocato gli ospiti e Tomas Soucek ha portato in vantaggio gli Hammers nel secondo tempo.

Luke Shaw è stato il principale responsabile del gol, ma Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo non sono riusciti a impedire a Soucek di raccogliere il cross di Jarrod Bowen e di segnare sul primo palo al 50'. Carrick ha fatto la mossa ovvia di far entrare Sesko e il giocatore da 74 milioni di sterline ha segnato per la seconda volta in tre partite, con un abile tocco che ha mandato il pallone nell'angolo alto della porta.

All'United restavano meno di due minuti per segnare di nuovo e regalare al suo nuovo fan famoso online Frank Ilett (alias United Strand) il tanto atteso taglio di capelli, ma la sua capigliatura afro è destinata a crescere ancora di più, dato che i Red Devils non sono riusciti a vincere la quinta partita consecutiva.

GOAL valuta i giocatori del Man United dal London Stadium...

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portiere e difesa

    Senne Lammens (6/10):

    Ha effettuato una parata eccellente per fermare il tiro di Summerville che stava per insaccarsi nell'angolo superiore. Non ha alcuna colpa per il gol di Soucek, anche se avrebbe potuto uscire più rapidamente per bloccare la sua traiettoria.

    Diogo Dalot (5/10):

    Ha avuto un primo tempo difficile, in difficoltà contro Summerville e rischiando di mettere Lammens in difficoltà con un passaggio indietro poco accorto.

    Harry Maguire (6/10):

    Ha effettuato un importante contrasto su Bowen all'inizio della partita e si è dimostrato piuttosto solido prima di essere sostituito da Leny Yoro.

    Lisandro Martinez (5/10):

    I suoi passaggi lunghi hanno contribuito ad aprire il West Ham in alcune occasioni, ma non si è coperto di gloria con il suo marcamento su Soucek.

    Luke Shaw (4/10):

    Ha avuto il momento migliore dello United quando il suo tiro è stato bloccato sulla linea da Aaron Wan-Bissaka, ma ha commesso un grave errore sul gol, non riuscendo a liberare la propria area e dando al West Ham il tempo di avanzare e colpire.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Centrocampo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Nel complesso una prestazione discreta, dato che i suoi passaggi erano la migliore speranza dello United per sbloccare il risultato contro i padroni di casa, ma avrebbe dovuto fare di più per fermare Soucek.

    Casemiro (7/10):

    Uno dei pochi giocatori dello United che si è comportato bene. Ha visto annullare il gol del pareggio per un fuorigioco millimetrico.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Ha avuto alcuni buoni passaggi di gioco, ma per lo più non è riuscito a mettere in atto la sua solita magia a causa del gioco soffocante del West Ham.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attacco

    Matheus Cunha (5/10):

    Ha giocato più arretrato del solito e di conseguenza è stato meno efficace. Le sue scelte non lo hanno aiutato ed è stato sostituito da Sesko al 69'.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Raramente ha messo in difficoltà la difesa del West Ham, con un gioco di collegamento impreciso e tiri imprecisi. Ma nei minuti finali ha tirato fuori un cross basso per il pareggio.

    Amad Diallo (4/10):

    Ha avuto una serata frustrante, con El Hadji Malick Diouf che lo ha marcato stretto nel primo tempo e Aaron Wan-Bissaka che lo ha neutralizzato nel secondo tempo quando è passato a sinistra. Ha preso decisioni molto sbagliate, impiegando troppo tempo a liberare la palla in due occasioni.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Sostituti e allenatore

    Leny Yoro (8/10):

    Dopo aver sostituito Maguire, ha effettuato due brillanti interventi difensivi che hanno salvato la porta e ha portato avanti la palla con maggiore urgenza.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Ha dato allo United un punto di riferimento fondamentale quando è entrato in campo e ha realizzato un magnifico gol del pareggio allo scadere, aggiungendosi al suo gol della vittoria all'ultimo respiro contro il Fulham.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Ha sfiorato il gol con un colpo di testa.

    Michael Carrick (6/10):

    Anche se ha evitato la prima sconfitta, questo è stato un esempio del perché i detrattori come Gary Neville pensano che non dovrebbe ottenere il posto in pianta stabile. È stato superato in astuzia da Nuno e avrebbe dovuto cambiare le cose prima. A suo favore, tutte e tre le sue sostituzioni hanno avuto un impatto.

