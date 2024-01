Valeri torna in Serie A: contratto fino a giugno col Frosinone, poi firmerà con la Lazio

Il terzino classe 1998 è pronto a vestire la maglia del Frosinone fino al termine della stagione: ha l’accordo con la Lazio per l’annata 2024/2025.

Emanuele Valeri si appresta a lasciare la Cremonese e tornare in Serie A. Il terzino classe 1998, attualmente fuori rosa nel club grigiorosso e in scadenza di contratto a fine stagione, è vicino al Frosinone.

L’accordo con il club ciociaro sarà fino al termine della stagione. Valeri ha, infatti, già raggiunto l’intesa con la Lazio per un contratto che partirà il 1° luglio 2024.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato il passaggio al Frosinone, mentre a partire da febbraio Valeri potrà mettere nero su bianco l’accordo con il club biancoceleste, che diventerà effettivo a partire dalla prossima estate.

L'articolo prosegue qui sotto

Valeri non ha mai giocato in questa stagione con la maglia del Frosinone e potrebbe tornare in campo proprio in Serie A agli ordini di Eusebio Di Francesco.