Valentin Carboni lascerà l'Inter: vicinissimo il trasferimento al Genoa, formula e dettagli dell'operazione

Carboni non rimarrà nella rosa nerazzurra, pronto il passaggio al Genoa in prestito: ci sarà il bonus sulle presenze.

Milano è solo di passaggio per Valentin Carboni, che dopo il prestito al Marsiglia, concluso anticipatamente per il grave infortunio, è stato convocato al Mondiale per Club dall'Inter e adesso si prepara a ripartire per una nuova destinazione.

Il talento classe 2005 infatti è ad un passo dal Genoa come riportato da Matteo Moretto; rimarrà quindi in Italia a differenza di quanto avvenuto l'estate scorsa. L'operazione tra i due club è ai dettagli e la strada è ormai tracciata.

Si era ipotizzato anche la possibile permanenza in rosa per l'argentino ma l'Inter comunque non perderà il controllo del giocatore e nell'accordo tra i due club ci saranno anche dei bonus particolari che i nerazzurri potrebbero versare nelle casse del Genoa.