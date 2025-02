Valencia-Barcellona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Valencia vs Barcellona

Valencia e Barcellona si sfidano nei quarti di finale di Coppa del Re: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della Coppa del Re entra sempre più nel vivo con i quarti di finale della competizione. Tra le sfide in programma in questo turno c’è anche Valencia-Barcellona.

Due vittorie negli ultimi tre turni di Liga per il Valencia, compreso il successo nell’ultima giornata contro il Celta Vigo: la squadra attualmente è al penultimo posto con 19 punti, ma in piena corsa per provare a centrare la salvezza.

Il Barcellona invece arriva al match dopo il successo in Liga contro l’Alaves: i blaugrana sono terzi in classifica con 45 punti. Adesso però concentrazione rivolta solo alla sfida di Coppa del Re.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Valencia-Barcellona: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.