Valencia-Atletico Madrid dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Valencia vs Atletico Madrid

Valencia e Atletico Madrid avversarie nella 25ª giornata di Liga 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Quasi un testa-coda quello tra Valencia e Atletico Madrid, match valido per la venticinquesima giornata di Liga spagnola.

La formazione allenata da Simeone ha perso l’occasione di volare in vetta alla classifica dopo aver pareggiato contro il Celta Vigo. Atletico che si presenta a questa giornata da terzo in classifica con 50 punti, uno in meno della coppia di testa composta da Barcellona e Real Madrid.

Classifica decisamente peggiore quella del Valencia, impegnato nella lotta per non retrocedere: la squadra allenata da Corberan è terzultima con 23 punti, ma è in striscia positiva da tre giornate (due vittorie e un pari contro il Villarreal nell’ultimo turno di Liga).

Tutte le info su Valencia-Atletico Madrid: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.