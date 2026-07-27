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Leao nuova maglia Milan 2026 27Ac Milan
Matteo Occhiuto

Va o resta? Il futuro di Leao è un rebus: proposte da Fenerbahçe e Galatasaray, la situazione e le richieste del Milan

Calciomercato
Serie A
R. Leao
Milan

Il portoghese al bivio: Premier e Liga non hanno chiamato, le due big di Turchia le uniche interessate. Il 29 data chiave: sarà in ritiro.

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  • Leao 2-1Getty Images

    LE PAROLE DI LEAO

    Leao già diverso tempo fa aveva messo in chiaro (forse anche troppo) le cose. Al podcast brasiliano Podpah, il portoghese aveva sottolineato di aver già parlato con il Milan delle possibilità di fare nuove esperienze. Un messaggio in mondovisione forte, che ha ulteriormente distanziato società e ambiente dal giocatore. 

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  • Rafael Leao Christian PulisicGetty Images

    LA DATA DEL 29 LUGLIO

    In tutto questo, però, c’è una data che sarà importante ed è quella di mercoledì 29 luglio. In tale giornata, infatti, Leao - reduce dal Mondiale col Portogallo chiuso agli ottavi - sarà chiamato a presentarsi agli ordini del connazionale Amorim. Difficile che l’incontro fra giocatore e allenatore cambi molto in termine di dinamiche di mercato, ma sarà comunque interessante vedere come Leao si presenterà al nuovo timoniere del Milan. Va, inoltre, sottolineato che, pur in vacanza, l’ex Lille si è comunque allenato, aggregandosi - come da testimonianza social - al Corinthians durante la sua permanenza, per svago, in Brasile.


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  • Galatasaray fansGetty Images

    IL DUELLO TURCO: GALATASARAY E FENERBAHCE SU DI LUI

    Come detto, comunque, al momento il mercato non ha dato grosse possibilità a Leao. Lui avrebbe voluto l’Inghilterra o la Spagna, provare un nuovo campionato top. E, invece, le uniche chiamate sono arrivate da Fenerbahçe e Galatasaray. Peraltro, si tratta di proposte ancora tiepide, almeno per il Milan: i gialloblù avrebbero messo sul piatto una cinquantina di milioni, i giallorossi un prestito con diritto di riscatto. Per Cardinale niente di positivo: per lasciare andare Leao serve un’offerta a titolo definitivo, da non meno di 60 milioni.

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  • amorim⒞Getty Images

    LEAO LASCERÀ IL MILAN?

    Il dubbio, quindi, resta: Leao andrà davvero via dal Milan? Al momento, è difficile dirlo. Certamente i rapporti fra le parti sono al minimo storico, l’impressione è che l’addio farebbe bene sia al giocatore, ormai forse logorato dalle aspettative alte che costantemente lo circondano, sia al club, voglioso di monetizzare per finanziare il mercato. Tuttavia, la speranza del Diavolo al momento è in Turchia e sta tutta nella rivalità fra Fener e Gala.

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