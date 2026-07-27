Ac Milan
Va o resta? Il futuro di Leao è un rebus: proposte da Fenerbahçe e Galatasaray, la situazione e le richieste del Milan
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LE PAROLE DI LEAO
Leao già diverso tempo fa aveva messo in chiaro (forse anche troppo) le cose. Al podcast brasiliano Podpah, il portoghese aveva sottolineato di aver già parlato con il Milan delle possibilità di fare nuove esperienze. Un messaggio in mondovisione forte, che ha ulteriormente distanziato società e ambiente dal giocatore.
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LA DATA DEL 29 LUGLIO
In tutto questo, però, c’è una data che sarà importante ed è quella di mercoledì 29 luglio. In tale giornata, infatti, Leao - reduce dal Mondiale col Portogallo chiuso agli ottavi - sarà chiamato a presentarsi agli ordini del connazionale Amorim. Difficile che l’incontro fra giocatore e allenatore cambi molto in termine di dinamiche di mercato, ma sarà comunque interessante vedere come Leao si presenterà al nuovo timoniere del Milan. Va, inoltre, sottolineato che, pur in vacanza, l’ex Lille si è comunque allenato, aggregandosi - come da testimonianza social - al Corinthians durante la sua permanenza, per svago, in Brasile.
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IL DUELLO TURCO: GALATASARAY E FENERBAHCE SU DI LUI
Come detto, comunque, al momento il mercato non ha dato grosse possibilità a Leao. Lui avrebbe voluto l’Inghilterra o la Spagna, provare un nuovo campionato top. E, invece, le uniche chiamate sono arrivate da Fenerbahçe e Galatasaray. Peraltro, si tratta di proposte ancora tiepide, almeno per il Milan: i gialloblù avrebbero messo sul piatto una cinquantina di milioni, i giallorossi un prestito con diritto di riscatto. Per Cardinale niente di positivo: per lasciare andare Leao serve un’offerta a titolo definitivo, da non meno di 60 milioni.
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LEAO LASCERÀ IL MILAN?
Il dubbio, quindi, resta: Leao andrà davvero via dal Milan? Al momento, è difficile dirlo. Certamente i rapporti fra le parti sono al minimo storico, l’impressione è che l’addio farebbe bene sia al giocatore, ormai forse logorato dalle aspettative alte che costantemente lo circondano, sia al club, voglioso di monetizzare per finanziare il mercato. Tuttavia, la speranza del Diavolo al momento è in Turchia e sta tutta nella rivalità fra Fener e Gala.
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