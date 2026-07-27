Va o resta? Il futuro di Leao è un rebus: proposte da Fenerbahçe e Galatasaray, la situazione e le richieste del Milan

Il dubbio, quindi, resta: Leao andrà davvero via dal Milan? Al momento, è difficile dirlo. Certamente i rapporti fra le parti sono al minimo storico, l’impressione è che l’addio farebbe bene sia al giocatore, ormai forse logorato dalle aspettative alte che costantemente lo circondano, sia al club, voglioso di monetizzare per finanziare il mercato. Tuttavia, la speranza del Diavolo al momento è in Turchia e sta tutta nella rivalità fra Fener e Gala.