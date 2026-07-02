USA-Bosnia 2-0, pagelle e tabellino: Balogun segna e poi viene espulso, Muharemovic protagonista sfortunato, bene McKennie, Pulisic cresce, infortunio per Dzeko

Nessuna sorpresa nella notte. A sfidare il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali saranno gli Stati Uniti. La corsa della Bosnia-Erzegovina, sconfitta per 2-0 nonostante abbia giocato in superiorità numerica l'ultima mezz'ora, finisce qui.
Il grande protagonista della gara è ancora una volta Balogun. L'attaccante del Monaco porta in vantaggio i padroni di casa poco prima dell'intervallo sfruttando al meglio una sfortunata deviazione di Muharemovic. Per lui, terzo goal in questo Mondiale, anche una traversa.
In avvio di ripresa però succede di tutto. La Bosnia, già poco pericolosa e come sempre molto abbottonata, perde Edin Dzeko per infortunio. Poi irrompe il VAR che richiama l'arbitro per un pestone di Balogun ancora su Muharemovic: rosso diretto e USA in dieci per l'ultima mezz'ora.
La superiorità numerica non basta alla squadra di Barbarez per rimettere in piedi la partita. Anzi nel finale Pulisic si vede annullare il raddoppio per fuorigioco prima che Tillman (il migliore in campo) lo trovi su calcio di punizione. USA agli ottavi e in delirio, Bosnia in lacrime.