USA-Australia 2-0, pagelle e tabellino: americani qualificati con merito anche senza Pulisic, McKennie domina, Socceroos opachi

Un primo tempo praticamente perfetto, una ripresa più sofferta ma comunque condotta in gestione. Così gli Stati Uniti vincono anche la seconda partita dopo l'esordio vincente contro il Paraguay, battendo pure l'Australia.
Finisce 2-0 per gli uomini di Pochettino, che indirizzano la gara sui propri binari già prima dell'intervallo: Burgess indirizza nella propria porta un cross di Balogun dopo 11 minuti, mentre agli sgoccioli della propria frazione è Freeman a raddoppiare, ribadendo in rete di testa il tiro rimpallato di un compagno. Goal inizialmente annullato per fuorigioco, poi convalidato tramite VAR.
Malissimo l'Australia, che dopo l'ottimo esordio contro la Turchia compie un netto passo indietro: la Nazionale di Popovic si fa irretire dalle giocate degli scatenati americani - Dest e McKennie su tutti - e in difesa soffre costantemente, alzando leggermente il livello nel secondo tempo senza però riaprire i conti.
Con questo successo, gli Stati Uniti sono certi di qualificarsi ai sedicesimi: nella terza e ultima giornata proveranno a blindare il primo posto contro la Turchia.
Rischia invece l'Australia, che rimane ferma a quota 3 punti e dovrà conquistarsi la qualificazione negli ultimi 90 minuti del girone, contro il Paraguay.