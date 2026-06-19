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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

USA-Australia 2-0, pagelle e tabellino: americani qualificati con merito anche senza Pulisic, McKennie domina, Socceroos opachi

Coppa del Mondo
USA vs Australia
USA
Australia

Gli USA vincono anche la seconda partita e sono già ai sedicesimi con una giornata d'anticipo. Prima sconfitta per la Nazionale di Popovic, che ora rischia.

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Un primo tempo praticamente perfetto, una ripresa più sofferta ma comunque condotta in gestione. Così gli Stati Uniti vincono anche la seconda partita dopo l'esordio vincente contro il Paraguay, battendo pure l'Australia.

Finisce 2-0 per gli uomini di Pochettino, che indirizzano la gara sui propri binari già prima dell'intervallo: Burgess indirizza nella propria porta un cross di Balogun dopo 11 minuti, mentre agli sgoccioli della propria frazione è Freeman a raddoppiare, ribadendo in rete di testa il tiro rimpallato di un compagno. Goal inizialmente annullato per fuorigioco, poi convalidato tramite VAR.

Malissimo l'Australia, che dopo l'ottimo esordio contro la Turchia compie un netto passo indietro: la Nazionale di Popovic si fa irretire dalle giocate degli scatenati americani - Dest e McKennie su tutti - e in difesa soffre costantemente, alzando leggermente il livello nel secondo tempo senza però riaprire i conti.

Con questo successo, gli Stati Uniti sono certi di qualificarsi ai sedicesimi: nella terza e ultima giornata proveranno a blindare il primo posto contro la Turchia.

Rischia invece l'Australia, che rimane ferma a quota 3 punti e dovrà conquistarsi la qualificazione negli ultimi 90 minuti del girone, contro il Paraguay.

  • PAGELLE USA-AUSTRALIA

    Gli Stati Uniti riescono ad avere la meglio e a qualificarsi anche senza Christian Pulisic, il giocatore più rappresentativo. Ottimi Dest e McKennie, così come Robinson in difesa. Richards rischia qualcosa in disimpegno, ma se la cava. Balogun si mangia un goal nel secondo tempo, ma in precedenza aveva provocato l'autorete dell'1-0 di Burgess.

    Australia complessivamente negativa nonostante il guizzo d'orgoglio del secondo tempo, determinato anche dall'ingresso in campo di Volpato. Burgess goffo nel segnare l'autorete del vantaggio statunitense, Velupillay e Touré durano appena 45 minuti prima di essere sostituiti, Bos in enorme difficoltà contro Dest e McKennie.

    USA (4-2-3-1): Freese 6; Freeman 7, Richards 6, Ream 6.5, A. Robinson 7 (80' Trusty sv); Adams 6.5, Tillman 6.5; Dest 7 (80' Scully sv), McKennie 7 (96' Reyna sv), Pepi 6 (74' Berhalter sv); Balogun 6.5 (96' Wright sv). Ct. Pochettino

    AUSTRALIA (3-4-3): Beach 6; Italiano 5.5, Circati 5.5, Burgess 4.5 (46' Geria 6), Souttar 5.5, Bos 5; Leckie 5.5 (61' Volpato 6.5), O’Neill 5.5, Okon-Engstler 5.5 (78' Irvine sv), Velupillay 5 (46' Metcalfe 6); Touré 5 (46' Irankunda 5.5). Ct. Popovic

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  • TABELLINO USA-AUSTRALIA

    USA-AUSTRALIA 2-0

    Marcatori: 11' aut. Burgess, 43' Freeman

    USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, A. Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scully), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Ct. Pochettino

    AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Italiano, Circati, Burgess (46' Geria), Souttar, Bos; Leckie (61' Volpato), O’Neill, Okon-Engstler (78' Irvine), Velupillay (46' Metcalfe); Touré (46' Irankunda). Ct. Popovic

    Arbitro: Zwayer (Germania)

    Ammoniti: Bos, Circati, A. Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards

    Espulsi: nessuno

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