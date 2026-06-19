USA-Australia 2-0, pagelle e tabellino: americani qualificati con merito anche senza Pulisic, McKennie domina, Socceroos opachi

Gli Stati Uniti riescono ad avere la meglio e a qualificarsi anche senza Christian Pulisic, il giocatore più rappresentativo. Ottimi Dest e McKennie, così come Robinson in difesa. Richards rischia qualcosa in disimpegno, ma se la cava. Balogun si mangia un goal nel secondo tempo, ma in precedenza aveva provocato l'autorete dell'1-0 di Burgess.

Australia complessivamente negativa nonostante il guizzo d'orgoglio del secondo tempo, determinato anche dall'ingresso in campo di Volpato. Burgess goffo nel segnare l'autorete del vantaggio statunitense, Velupillay e Touré durano appena 45 minuti prima di essere sostituiti, Bos in enorme difficoltà contro Dest e McKennie.

USA (4-2-3-1): Freese 6; Freeman 7, Richards 6, Ream 6.5, A. Robinson 7 (80' Trusty sv); Adams 6.5, Tillman 6.5; Dest 7 (80' Scully sv), McKennie 7 (96' Reyna sv), Pepi 6 (74' Berhalter sv); Balogun 6.5 (96' Wright sv). Ct. Pochettino

AUSTRALIA (3-4-3): Beach 6; Italiano 5.5, Circati 5.5, Burgess 4.5 (46' Geria 6), Souttar 5.5, Bos 5; Leckie 5.5 (61' Volpato 6.5), O’Neill 5.5, Okon-Engstler 5.5 (78' Irvine sv), Velupillay 5 (46' Metcalfe 6); Touré 5 (46' Irankunda 5.5). Ct. Popovic