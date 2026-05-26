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Parma v Torino - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Urbano Cairo apre alla cessione del Torino: "Io sono disponibile a lasciare"

Serie A
Torino

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, spiega: "Ho preso un club fallito ed ora siamo da quattordici anni in Serie A".

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Quello tra Urbano Cairo e il Torino è un rapporto che va avanti da oltre vent'anni.

Diventato presidente e proprietario del club granata nel 2005, lo ha guidato verso la rinascita dopo uno dei momenti più complicati della sua gloriosa storia.

Eppure il rapporto tra lo stesso Cairo e la tifoseria non è sempre stato dei migliori e questo anche perché il Torino, nel corso degli ultimi anni soprattutto, non è riuscito a fare quel salto di qualità che in molti chiedevano.

Urbano Cairo, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky, si è detto ora pronto a passare la mano nel caso in cui venisse presentata l'offerta giusta.

  • "SONO DISPONIBILE A LASCIARE"

    "Se si presentasse qualcuno che facesse un'offerta adeguata, ma senza pensare a chissà che cosa, e avesse la voglia di far bene, io sono anche disponibile a lasciare. Dopo ventuno anni non devo rimanere ancora, ci sta che ci sia un avvicendamento, non è qualcosa che io escludo. Al momento non c'è un'offerta, ma se ci fosse sarei disponibile. Poi magari qualcuno mi rimpiangerà, ma spero di no perché mi auguro che chi verrà dopo di me farà meglio di me. Se qualcuno vuole investire sono disponibile, lo dico con serenità perché stare in paradiso a dispetto dei santi non è bello. Mi sono divertito tantissimo con il Torino, anche nei momenti difficili, e ho sempre dato l'anima. Se arriva uno che ha voglia e disponibilità, io sono aperto."

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  • "OGGI NEL CALCIO CONTANO I FATTURATI"

    "La mia passione non è stata minimamente toccata. Dedico al Torino la stessa passione e l'impegno dell'inizio. Il Torino degli anni '40 era una cosa pazzesca, quello degli anni '70 è stato un grande Torino, ora il mondo è cambiato. I fatturati nel mondo del calcio contano molto di più rispetto a cinquant'anni fa."

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  • "HO PRESO UN TORINO FALLITO"

    "Ho preso un Torino fallito che nei dieci anni prima di me aveva fatto sei anni in Serie B e quattro in A con tre retrocessioni e ora siamo in Serie A da quattordici anni di fila prevalentemente nella parte sinistra con due qualificazioni in Europa. Abbiamo ricostruito il Filadelfia mettendoci una quota importante a fondo perduto perché era importantissimo che rinascesse. Il settore giovanile che era in difficoltà ha vinto il campionato, coppe e ha sfornato cinquanta giocatori."

  • "RESTEREI IL PRIMO TIFOSO"

    "Anche quest'anno potremo fare mercato senza alcun tipo di blocco, poi se c'è qualcuno meglio di me io sarò felice. Resterò il primo tifoso del Toro e andrò a vederlo in Maratona se mi accolgono, oppure in tribuna. L'importante è che si faccia meglio. Amarezza? Questo no. Le contestazioni sono all'ordine del giorno anche per presidenti che hanno vinto lo Scudetto. Il mondo è questo e va accettato."

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