Urbano Cairo apre alla cessione del Torino: "Io sono disponibile a lasciare"

Quello tra Urbano Cairo e il Torino è un rapporto che va avanti da oltre vent'anni.
Diventato presidente e proprietario del club granata nel 2005, lo ha guidato verso la rinascita dopo uno dei momenti più complicati della sua gloriosa storia.
Eppure il rapporto tra lo stesso Cairo e la tifoseria non è sempre stato dei migliori e questo anche perché il Torino, nel corso degli ultimi anni soprattutto, non è riuscito a fare quel salto di qualità che in molti chiedevano.
Urbano Cairo, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky, si è detto ora pronto a passare la mano nel caso in cui venisse presentata l'offerta giusta.