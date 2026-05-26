Urbano Cairo apre alla cessione del Torino: "Io sono disponibile a lasciare"

"Se si presentasse qualcuno che facesse un'offerta adeguata, ma senza pensare a chissà che cosa, e avesse la voglia di far bene, io sono anche disponibile a lasciare. Dopo ventuno anni non devo rimanere ancora, ci sta che ci sia un avvicendamento, non è qualcosa che io escludo. Al momento non c'è un'offerta, ma se ci fosse sarei disponibile. Poi magari qualcuno mi rimpiangerà, ma spero di no perché mi auguro che chi verrà dopo di me farà meglio di me. Se qualcuno vuole investire sono disponibile, lo dico con serenità perché stare in paradiso a dispetto dei santi non è bello. Mi sono divertito tantissimo con il Torino, anche nei momenti difficili, e ho sempre dato l'anima. Se arriva uno che ha voglia e disponibilità, io sono aperto."